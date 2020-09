Xbox Series X: Vorerst keine Unterstützung für Ultra Widescreen

Sowohl an der Xbox Series X als auch der Xbox Series S wird es vorerst keine Unterstützung für Monitore mit Ultra Widescreen bzw. die Anzeige im entsprechenden Format geben. Das hat Microsoft laut Gamefront gegenüber 4Gamer.net bestätigt. Allerdings könnte eine Unterstützung später nachgereicht werden.Gerade am PC wird die Darstellung mit 21:9 oder gar 32:9 zunehmend als mögliche Option angeboten und erfreut sich u.a. im Rennspielbereich einer Beliebtheit als Alternative zum Triple-Screen-Setup.Anfang Februar hieß es laut PCGamesN , dass auch Hersteller wie Samsung das Entwicklungsteam von Microsoft dazu drängen würden, für die neue Konsolengenration die Unterstützung von Ultra Widescreen zu realisieren.Letztes aktuelles Video: Xbox All Access Your AllInclusive Pass to Xbox