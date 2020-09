Xbox Series X: Microsoft droht Händlern mit Strafe bei "Frühstart" der Vorbestellungen

Here are the pre-order times for Xbox Series S and X on Tuesday Sept 22. pic.twitter.com/Ih9PUhc60V



— Geoff Keighley (@geoffkeighley) September 18, 2020

Am 22. September startet bekanntlich der Vorverkauf für die Xbox Series X und die Xbox Series S. Um Punkt neun Uhr unserer Zeit soll es weltweit soweit sein - und keine Minute früher! Dabei will Microsoft offenbar ein ähnliches Chaos bei den Vorbestellungen vermeiden, so wie es Sony in der vergangenen Woche passiert ist.Wie Geoff Keighley in den Kommentaren zu seinem Twitter-Beitrag schreibt, soll Microsoft aus diesem Grund den teilnehmenden Händlern offenbar mit Strafen gedroht haben, sollten sie sich nicht an das vereinbarte Embargo halten und Vorbestellungen schon früher gestatten. In diesem Fall will man die schwarzen Schafe unter den Händlern mit deutlich weniger Konsolen beliefern.Letztes aktuelles Video: Xbox All Access Your AllInclusive Pass to Xbox