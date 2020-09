Xbox Series X: Turbulenter Vorverkaufsstart und die Xbox One X wird (irrtümlicherweise?) wieder stärker verkauft

My Xbox luck so far:



- Microsoft store: Not working

- Walmart: Added to cart, entered info, then told sold out

- Target: Claims I have max quantity in cart but I have Zero

- Best Buy: Says Coming Soon

- GameStop: ??? pic.twitter.com/rVkbuMau5D



— Geoff Keighley (@geoffkeighley) September 22, 2020





Xbox One X sales rank is up 747% on Amazon lol...



Wonder how many people bought an Xbox One X instead of an Xbox Series X https://t.co/atj4thPwqD pic.twitter.com/CUzRkib3Sr



— Andrew Alerts (@AndrewAlerts) September 22, 2020

Auch der gestrige Vorverkaufsstart der Xbox Series X|S verlief mit überlasteten Websites, (virtuellen) Warteschlangen und schnell ausverkauften Konsolen-Kontingenten nicht ohne Schwierigkeiten. Das Geschehen hielt z.B. Geoff Keighley (Produzent und Gesicht der Game Awards) mit mehreren Tweets fest. Zumal die am Montag bekannt gegebene Übernahme von Zenimax bzw. Bethesda das Interesse an der Konsole angefeuert haben dürfte.Aber auch die Verkäufe von der Xbox One X (die aktuelle High-End-Konsole) sind im Zuge der Vorbestellungen der nächsten Konsolen-Generation sehr deutlich angestiegen - wie z.B. auf Amazon.com. Es kann davon ausgegangen werden, dass viele Käufer irrtümlicherweise eine Xbox One X anstatt einer Xbox Series X gekauft haben. Die Namensgebung der neuen Microsoft-Konsolen ist in der Hinsicht nicht so eindeutig wie bei der Konkurrenz.Letztes aktuelles Video: Xbox All Access Your AllInclusive Pass to Xbox