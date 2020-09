Xbox Series X: Installation von Spielen ohne Kauf möglich

Here's proof that I didn't preorder Valhalla, but I can install it through the new Xbox preload functionality. For now, you need Xbox (beta) Android app to initiate the download. Now I can either purchase a 💿 version or the digital one. Either way, the game will be ready. https://t.co/1QR52YWsub pic.twitter.com/TgmO3rfUBk



— Jerko Cilas 🐧 (@DarthChillash) September 23, 2020

Auf Xbox-Konsolen soll man Spiele bereits vorinstallieren können, obwohl man sie noch gar nicht besitzt. Das behauptet nach Angaben von The Sixth Axis Jerko Cilas auf Twitter, der auch als Twitch-Streamer und Autor von Lordsgamingnet bekannt ist. Als Beweis liefert er Fotos, auf denen man erkennen kann, dass bereits der Vorab-Download zu Assassin's Creed: Valhalla startet, obwohl er das Spiel nicht vorbestellt hat.Bereits jetzt soll die überarbeitete Xbox App die Komfort-Funktion erlauben. Sie steht aktuell als Beta für Android und iOS zur Verfügung, kann aber von allen Interessierten geladen werden. Cilas geht davon aus, dass auch Käufer von Disk-Versionen der Spiele von der Funktion profitieren werden. Demnach könnte man die Inhalte bereits im Vorfeld laden und sobald das Spiel auf Disk eintrifft umgehend loslegen.Letztes aktuelles Video: Xbox All Access Your AllInclusive Pass to Xbox