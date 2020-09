Xbox Series X: Vorbestellungen auch in Japan rasant ausverkauft

Auch in Japan war das Kontingent für Vorbestellungen der Xbox Series X und Xbox Series S schnell ausverkauft. Nach Angaben von Video Games Chronicle (VGC) war das X-Modell bei Amazon Japan bereits nach 20 Minuten nicht mehr verfügbar, eine Stunde später war auch die S-Variante nicht länger erhältlich. Auch japanische Elektronikketten wie Yobadashi, SoftMap und BicCamera nahmen nach wenigen Stunden keine weiteren Vorbestellungen mehr an. Gleiches gilt für den japanischen Microsoft Store.Das ist vor allem deshalb bemerkenswert, weil Konsolen von Microsoft traditionell immer einen enorm schwierigen Stand im Land der aufgehenden Sonne hatten. Daher ist auch davon auszugehen, dass das Vorbesteller-Kontingent in Japan ohnehin nicht sonderlich hoch war. Dennoch zeigte sich auch Xbox-Chef Phil Spencer erfreut über die Erfolgsmeldung und sprach von einem ersten Schritt in einem sehr viel längeren Marathon.Letztes aktuelles Video: Xbox All Access Your AllInclusive Pass to Xbox