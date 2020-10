Xbox Series X: Welche exklusiven Spiele kommen zum Start am 10. November?

Microsoft startet mit der Xbox Series X und der abgespeckten Variante Xbox Series S schon am 10. November in die neue Konsolengeneration. Welche exklusiven Spiele erscheinen zum Start? Dazu haben wir bereits ein Video im Angebot. Bitte nicht wundern, dass diese Textliste so kurz wird: Aber es gibt bekanntlich kein Fable, kein Forza und auch kein Halo: Infinite zum Start.Auf der Xbox Series X fehlen zwar prominente Namen und große Exklusiv-Abenteuer, aber trotzdem gibt es - neben den Multiplattform-Spielen - einiges, was man auf Microsofts Konsole zocken kann. Allerdings sind darunter kaum neue Spiele, sondern viele bekannte Titel, die nur Upgrades für Xbox Series X bekommen, darunter Gears 5 Ori and the Will of the Wisps sowie Sea of Thieves . Sollte etwas hinzu kommen, aktualisieren wir diese Liste.(FYQD-Studio, XBS, PC)Die bereits seit März für den PC erhältliche Mischung aus Shooter und Slasher wurde überraschend auch für den Start der Xbox Series X angekündigt. Basierend auf der Technik der Unreal Engine sorgt ihr hier in Ego-Sicht für spektakuläre Kills und Kombos. Auch der Nachfolger Bright Memory: Infinite wurde für Xbox Series X und PC angekündigt.(Splash Damage XBS, PC)Lust auf aggressive, temporeiche und clevere Gefechte im Gelände? Gears Tactics hat bereits auf dem PC bewiesen, dass der Deckungsshooter auch als Taktikspiel funktioniert. Zum Start der Xbox Series X wird der Titel von Splash Damage mit kleinen Neuerungen hinsichtlich Helden, Gegner sowie Ausrüstung auch auf Konsole erscheinen - natürlich in 4K mit 60fps.(Resonair, XBS, One, PC)Dass ein Tetris auf PC und Xbox Series X nativ in 4K mit 60 fps laufen soll, dürfte nicht gerade für Jubelstürme sorgen. Trotzdem gehört der Klassiker zu den wenigen zeitkonsolenexklusiven Spielen für Microsofts Konsole: Gegenüber dem PS4-Original wurden Mehrspielermodi ergänzt, darunter sowohl kooperative als auch kompetitive Varianten, lokal oder über das Internet.(Tomas Sala, XBS, PC)Ein richtig frisches Abenteuer landet dann doch zum Start auf Xbox Series X und PC: das Fantasy-Abenteuer The Falconeer aus Microsofts Independent-Programm. In offener Welt könnt ihr bei 4K in 60fps durch die Lüfte jagen, wobei Dogfight-Mechaniken und akrobatische Manöver mit Gegnern zu Land, See und in der Luft für Action sorgen sollen.Einige konsolenexklusive Spiele für Xbox Series X sind bisher nur mit 2020 datiert, sie könnten also noch bis Weihnachten erscheinen. Darunter befinden sich u.a. Crossfire X (Smilegate Entertainment, Shooter, XBS, PC), The Medium (Bloober Team, Action-Adventure, XBS, PC), Twelve Minutes (Luis Antonio, Adventure, XBS, One, PC).Letztes aktuelles Video: Xbox All Access Your AllInclusive Pass to Xbox