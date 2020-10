Xbox Series X: Markierungen an Anschlüssen sollen Menschen mit Sehbehinderungen helfen

Inclusive design tidbit. E suggested we put tactile indicators (for the blind) over the ports of the Xbox Series X, also helps for reach-around cabling. @KaitlynJones_ worked with the design team and our community. It's not a complete solution but we'll see how it does & learn. pic.twitter.com/9Mx7WkI3CF



— Bryce Johnson (@brycej) October 9, 2020





The pattern was determined from working with our internal blind community. It's not a standard, we've thought of different approaches for different ports. We're still learning



— Bryce Johnson (@brycej) October 10, 2020

An den Anschlüssen der Xbox Series X / S sollen sich Markierungen finden, mit denen Menschen mit Sehbehinderungen ertasten können, um welche Art von Anschluss es sich handelt. Das hat Bryce Johnson nach Angaben von Eurogamer.net via Twitter verkündet, der bei Microsoft Devices für den Bereich der Inklusion verantwortlich zeichnet. Dabei handelt es sich allerdings nicht um Standardzeichen bzw. eine Brailleschrift. Stattdessen habe man ein Muster in Zusammenarbeit mit blinden Mitarbeitern innerhalb von Microsoft erschaffen, das die Identifizierung der Anschlüsse durch die Markierungen erleichtern soll.Letztes aktuelles Video: Xbox All Access Your AllInclusive Pass to Xbox