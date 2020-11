Xbox Series X: Nutzer berichten über automatische Abschaltungen und andere technische Probleme

Ein ebenfalls gängiges Problem sei, dass beim Betrieb per HDMI2.1 in 4K und 120 Hertz die Fehlermeldung eines "corrupted image" erscheine, was sich in manchen Fällen mit einem Neustart habe lösen lassen. Laut Forbes.com betraf dies TV-Modelle von Herstellern wie LG, Samsung und Vizio. Microsoft erklärte in dem Zusammenhang, dass eine aktuelle Firmware des betroffenen Fernsehers wichtig sei - nähere Tipps zum Troubleshooting gibt es in Microsofts offizieller FAQ