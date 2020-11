Xbox Series X: Performance-Nachteile gegenüber PS5 wegen später Dev-Kits?

Analysen von Technik-Experten wie Digital Foundry bescheinigen der PlayStation 5 derzeit bei Launch-Titeln wie Assassin's Creed Valhalla oder Dirt 5 Performance-Vorteile gegenüber der Xbox Series X, obwohl die Hardware-Power eigentlich einen Tick geringer ausfällt.In einem Artikel bei The Verge ist man daher der Frage nachgegangen, warum die Sony-Konsole trotz des Hardware-Nachteils die stärkere Konsole der Konkurrenz derzeit übertrifft. Die Antwort: Microsoft hat viele Entwickler offenbar erst später mit den Entwickler-Kits der neuen Plattform ausgestattet als Sony. Als Folge dessen blieb den Teams schlichtweg mehr Zeit für Optimierungen der PS5-Versionen. Das Blatt könnte sich daher noch wenden, sobald weitere Updates und Patches von Xbox-Versionen der Spiele mit einem entsprechenden Feinschliff erscheinen. Die ersten sind bereits verfügbar, weitere dürften folgen. Microsoft verspricht derweil Unterstützung:"Wir sind uns der Performance-Probleme von einer Handvoll an optimierten Titeln für Xbox Series X/S bewusst und arbeiten aktiv mit unseren Partnern zusammen, damit wir diese Probleme identifizieren und lösen, um eine optimale Erfahrung sicherzustellen", so ein Microsoft-Sprecher gegenüber The Verge. "Da wir erst am Anfang einer neuen Konsolengeneration stehen, kratzen unsere Partner derzeit nur an der Oberfläche, wozu die Next-Gen-Konsolen fähig sind. Kleinere Fehlerbehebungen sind zu erwarten, während sie lernen, wie man den Vorteil unserer neuen Plattform voll ausnutzt. Wir freuen uns, weiter mit den Entwicklern zusammenzuarbeiten, um in Zukunft die Fähigkeiten der Xbox Series X/S weiter auszuloten."Aus manchen Entwicklerkreisen ist laut The Verge außerdem zu vernehmen, dass die Entwicklungswerkzeuge von Sony denen der Microsoft-Konkurrenz immer noch überlegen und besser dokumentiert seien.Letztes aktuelles Video: VideoTest