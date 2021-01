Xbox Series X: Phil Spencer: Produktion der Konsolen läuft auf Hochtouren und es wird "nichts zurückgehalten"

Im letzten Major-Nelson-Podcast des Jahres 2020 sprach Larry Hryb (Xbox Major Nelson) auch die problematische Verfügbarkeit der Next-Generation-Konsolen von Microsoft an, schließlich sind Xbox Series X/S kaum verfügbar und der Nachschub ist oft schnell vergriffen. Phil Spencer (Xbox-Chef bei Microsoft) versicherte , dass sie die Konsolen so schnell wie möglich produzieren würden. Sie würden auch keine Exemplare zurückhalten. Er meinte, dass die Logistik und die Konstruktion momentan einschränkend wirken würden - sehr wahrscheinlich auch durch Einschränkungen aufgrund der Covid-19-Pandemie, die er aber nicht explizit erwähnte. Aber er hätte vor einigen Tagen mit Dr. Lisa Su (Präsidentin und Geschäftsführerin bei AMD) gesprochen und sich nach Möglichkeiten zur Steigerung der Chip-Versorgung erkundigt. AMD produziert sowohl die CPUs als auch die GPUs der Konsolen.Phil Spencer: "Ich bekomme von einigen Leuten zu hören: 'Warum hat ihr nicht mehr gebaut? Warum habt ihr nicht früher angefangen? Warum habt ihr sie nicht früher ausgeliefert?' All solche Dinge werden gefragt. Es ist wirklich nur eine Frage der physischen und technischen Möglichkeiten. Wir halten die Produktion nicht zurück. Wir bauen sie so schnell, wie wir können. Wir haben alle Fließbänder in Betrieb. Ich habe letzte Woche mit Lisa Su von AMD telefoniert: 'Wie können wir mehr bekommen? Wie bekommen wir mehr?' Es ist also etwas, woran wir ständig arbeiten, aber nicht nur wir. Ich denke, dass Gaming im Jahr 2020 wirklich zu seinem Selbstläufer war."Bei Microsoft ging man Mitte November 2020 davon aus, dass die Lieferschwierigkeiten rund um die Xbox Series X und Xbox Series S vermutlich noch bis zum zweiten Quartal 2021 und damit etwa April anhalten dürften. Das meinte nach Angaben von IGN zumindest Tim Stuart, Chief Financial Officer für Xbox bei Microsoft, im Rahmen der Jefferies Interactive Entertainment Virtual Conference. Gleichzeitig zeigt er sich davon überzeugt, dass die beiden Konsolen mit starken Verkaufszahlen aufwarten werden, sobald sie flächendeckend und konstant erhältlich sein werden ( wir berichteten ).Letztes aktuelles Video: Diese Spiele erscheinen 2021 exklusiv