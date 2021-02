Xbox Series X: Abwärtskompatibilität: FPS-Boost in fünf weiteren Spielen verfügbar

Microsoft meldet, dass fünf weitere Spiele mit FPS-Boost (höhere Bildwiederholrate) via Abwärtskompatibilität auf Xbox Series X ( ab 799,99€ bei kaufen ) |S verfügbar sind. Gemeint sind Far Cry 4, New Super Lucky's Tale, Sniper Elite 4, UFC 4 und Watch Dogs 2. New Super Lucky's Tale läuft mit 120 Bildern pro Sekunde (fps) und UFC 4 bietet speziell auf der Xbox Series S eine verbesserte "Framerate-Performance" (60 fps)."Schon im Oktober haben wir erklärt, dass abwärtskompatible Spiele nativ auf Xbox Series X|S laufen und die volle Leistung von CPU, GPU und SSD nutzen. Zukünftig funktionieren einige Games noch besser, ohne zusätzliches Update oder Engagement der Entwickler. Das liegt am neuen FPS Boost, der die Bildwiederholraten ausgewählter Spiele verdoppelt (in einigen Fällen sogar vervierfacht) und das Gameplay unterstützt. Das Spielgefühl wird gesteigert und der Charme des Games bleibt erhalten, wie Du es gewohnt bist. Obwohl nicht alle Spiele davon profitieren, verhilft die Technologie den Spiele-Engines zu höheren Frameraten und schnellerem Rendering, als es zum Zeitpunkt des jeweiligen Releases auf älterer Hardware möglich gewesen wäre", schreibt der Publisher. "In Kürze erfährst Du, welche weiteren Games eine FPS Boost-Unterstützung erhalten. Darüber hinaus erwartet Dich ein Update mit neuen Menüsymbolen sowie erweiterten Systemeinstellungen. Unter 'Spiel verwalten' findest Du das Icon 'Kompatibilitätsoptionen'. Dort aktivierst Du FPS Boost (und Auto HDR) per Xbox-Taste - eine Schaltfläche verrät Dir, ob der Boost verfügbar ist oder nicht. Du entscheidest, wie Du Dein Lieblingsspiel zockst."