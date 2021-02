Xbox Series X: FPS-Boost primär für Spiele von der Xbox One geplant

Bei Microsoft will man sich zunächst primär auf Spiele von der Xbox One konzentrieren, um ihnen mit dem Feature FPS Boost eine höhere Bildrate zu bescheren. Das hat Jason Ronald, Partner Director of Program Management bei Microsoft, im Kinda Funny Podcast bestätigt. Offen ist demnach, ob die Technologie in Zukunft auch bei Spielen von der Xbox 360 und Original-Xbox Anwendung finden könnte, um Spiele zu verbessern. Laut Ronald prüft man aktuell bei Microsoft, ob man derartige Pläne überhaupt in die Tat umsetzen könnte.Zuletzt wurde vor ein paar Tagen für fünf weiteren abwärtskompatible One-Spiele ein FPS-Boost zur Verfügung gestellt. Dabei wird die Bildrate meist verdoppelt, in manchen Fällen sogar vervierfacht.Letztes aktuelles Video: Diese Spiele erscheinen 2021 exklusiv