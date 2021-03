Xbox Series X: "FPS Boost" für fünf Spiele von Bethesda, darunter Skyrim, Fallout 76 und Prey

Fünf Spiele von Bethesda unterstützen mittlerweile den "FPS Boost" auf Xbox Series X ( ab 729,00€ bei kaufen ) /S, und zwar Dishonored: Definitive Edition, The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition, Fallout 4, Fallout 76 und Prey. Laut Microsoft wird die Bildwiederholrate von 30 fps auf "nahezu" 60 fps angehoben, sobald man den "FPS Boost" aktiviert. Microsoft : "Höhere und stabilere Frameraten optimieren die Grafik und machen Dein Spielerlebnis spürbar weicher und reibungsloser, wodurch sich das Gameplay noch immersiver anfühlt. Für diese Steigerung Deines Spielvergnügens arbeiten wir eng mit Entwickler*innen zusammen, um die ursprüngliche Intention des Titels bei der Optimierung im Blick zu behalten. Obwohl nicht alle Spiele davon profitieren, verhilft die Technologie den Spiele-Engines zu höheren Frameraten und schnellerem Rendering, als es zum Zeitpunkt des jeweiligen Releases möglich gewesen wäre. Freue Dich bei den vorgestellten fünf Bethesda-Titeln also auf eine Steigerung von ursprünglich 30 fps auf nahezu 60 fps, sobald Du den FPS Boost aktivierst.""In einigen Fällen wird aufgrund höherer Grafikanforderungen bei der Aktivierung des FPS Boosts die Auflösung reduziert, um einen sauberen Spielfluss sicherzustellen. In diesen ausgewählten Fällen - etwa bei Fallout 4 und Fallout 76 - ist der FPS Boost nicht automatisch auf Xbox Series X aktiviert. In jedem Fall bekommst Du bei allen Spielen, die dieses Update erhalten eine klare Meldung, sobald der FPS Boost eingesetzt wird.""Wir wollen Dir stets die Wahl überlassen, wie Du Deine Lieblingstitel zockst. Deshalb kannst Du sie in der ursprünglichen Form spielen oder mit FPS Boost und/oder Auto HDR. Wie wir bereits im Plattform-Update für März beschrieben haben, kannst Du jetzt im Abschnitt 'Spiel verwalten' für jeden verbesserten Titel die neue Schaltfläche 'Kompatibilitätsoptionen' nutzen, mit der Du FPS Boost und Auto HDR bequem ein- und ausschaltest."Letztes aktuelles Video: Diese Spiele erscheinen 2021 exklusiv