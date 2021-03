Xbox Series X: Nach entdecktem Update für eine "VR-Brille": Microsoft dementiert derzeitige VR-Unterstützung

Screenshot - Xbox Series X (XboxSeriesX)





Xbox PR says: “The copy in this error message is inaccurate due to a localization bug. VR for console is not a focus for us at this time.” https://t.co/pygKmznS9C



Vor ein paar Tagen wunderte sich die italienische Ausgabe von IGN über ein seltsames Ereignis auf der Xbox Series X ( ab 729,00€ bei kaufen ) : Der ehemalige Chefredakteur Giovanni Marrelli ( via Uploadvr.com ) hatte beim Anschließen des neuen Xbox Wireless Headset ( zu unserem Test ) auf seiner Konsole die System-Nachricht erhalten: "Die VR-Brille muss aktualisiert werden", was erneut Gerüchte über eine mögliche geplante VR-Unterstützung an der Konsole anfachte.Mittlerweile hat Microsoft dies allerdings dementiert: Kotakus ehemaliger Chefredakteur Stephen Totilo (Axios-Newsletter) berichtete gestern Abend auf Twitter über eine entsprechende Antwort seitens der Microsoft-PR, die erläutert habe: "Die Abschrift in dieser Fehler-Nachricht ist falsch, aufgrund eines Lokalisierungs-Bugs. VR für Konsolen steht für uns derzeit nicht im Fokus."Letztes aktuelles Video: Diese Spiele erscheinen 2021 exklusiv