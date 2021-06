Xbox Series X: Anzeige: Holt euch die Xbox Series X - erneut verfügbar bei MediaMarkt *** Update: Jetzt auch bei Otto erhältlich

Update 17.06.2021, 11:55 Uhr:

Update 17.06.2021, 12:50 Uhr:

Xbox Series X bestellen

Wir beobachten zusätzlich vorrangig folgende Händler:

Medimax

Gamestop

Microsoft

Achtung:

Anmerkung: Alle mit einem Stern (*) versehehen Links in diesem Artikel sind so genannte „Affiliate-Links“: Bei einem Kauf über unseren Link erhalten wir eine kleine Provision und nutzen diese, um die kostenlos nutzbare Webseite teilweise mit diesen Einnahmen zu finanzieren. Für euch entstehen dabei keine zusätzlichen Kosten und ihr habt die Möglichkeit, uns durch eure Einkäufe zu unterstützen.

Die Xbox Series X ( ab 499,90€ bei kaufen ) ist zumeist schwer zu bekommen. Die Kontigente, die bei den Online-Händlern landen, sind meist in wenigen Minuten ausverkauft.Wir möchten euch helfen, eine der begehrten Konsolen zu euch nach Hause holen zu können und werden euch an dieser Stelle mit einer Art "News-Alarm" darauf hinweisen, wenn das Gerät bei einem Händler in den Verkauf gegangen ist - auch wenn es sich dabei z.B. um Bundle-Verkäufe in Kombination mit einem Spiel oder weiterer Hardware wie einem zweiten Controller etc. handelt. Zusätzlich geben wir Tipps, wie man bei bestimmten Händlern seine Chancen erhöhen kann.Natürlich ist uns bewusst, dass man nach wie vor eine Prise Glück benötigt, um sich eine Xbox Series X besorgen zu können. Und obwohl wir viele Vertriebskanäle beobachten, werden wir u.U. nicht alle umgehend abbilden. Dennoch solltet ihr im Normalfall davon ausgehen können, dass euch ein Verkaufsstart nicht entgehen wird, während ihr auf 4Players.de unterwegs seid.Vielleicht ist dies ein Hinweis darauf, dass die Liefersituation sich bei der Xbox Series X langsam entspannt: MediaMarkt bietet am dritten Tag hintereinander die Konsolen zum Verkauf an - und das in durchaus relevanten Mengen.Jetzt nimmt auch Otto Bestellungen für die Konsole an.Otto nimmt keine Bestellungen mehr an.Amazon (*)Saturn (*)Aber wir haben auch auf folgende einen Blick:Allgemeine Hinweise:Amazon: Hier hat sich als probates Mittel erwiesen, das Gerät auf einen Wunschzettel zu packen und aus diesem bei Verfügbarkeit direkt in den Warenkorb zu legen und den Checkout durchzuführen als einen Umweg über die Produktseite zu gehen.MediaMarkt/Saturn: Auch hier ist das Produkt auf dem Merkzettel der erste Schritt zu einem möglichen Erfolg. Aktualisiert die Merkliste, bis ihr das Gerät in den Warenkorb legen könnt. MediaMarkt und Saturn bieten ihr Kontingent meist in mehreren Etappen zum Verkauf an, so dass hier Geduld nötig ist.Solange nicht die Anzeige "Dieser Artikel ist aktuell nicht verfügbar" erscheint, ist Kontingent vorhanden und wird nach und nach zur Verfügung gestellt.Letztes aktuelles Video: Diese Spiele erscheinen 2021 exklusiv