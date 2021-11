Xbox Series X: Xbox Cloud Gaming: Downloadfreies Spielen startet auf Xbox One und Xbox Series|S

Die Feierlichkeiten rund um das 20-jährige Jubiläum der Original Xbox haben für Fans der Microsoft-Konsolen einige angenehme Überraschungen im Gepäck gehabt. Der Halo Infinite Multiplayer wurde gestartet (wenngleich für einige mit Problemen ), es gab 70 neue Titel in der Liste abwärtskompatibler Spiele.Und ab heute dürfen sich (abhängig von der Region) die Abonnenten des Xbox Game Pass Ultimate auf den Start des im August während der gamescom angekündigten Cloud-Services auf Xbox One und Xbox Series X ( ab 529,90€ bei kaufen ) |S freuen. Wie Catherine Gluckstein (Head of Product, Xbox Cloud Gaming) auf Xbox.com schreibt, werden ab sofort unterstützte Cloud-fähige Spiele aus dem breit gefächerten Programm des Xbox Game Pass sowohl auf Xbox One als auch auf Xbox Series X|S spielbar sein - ohne Wartezeiten und ohne das Spiel auf seiner Festplatte installieren zu müssen.Allerdings wird es etwas unklar, wenn es um die Verfügbarkeit des Beta-Cloud-Gaming für Konsole geht. Es sieht derzeit danach aus, dass der Service zum heutigen Zeitpunkt noch nicht in allen unterstützten Märkten verfügbar ist, aber allen Spielern über die nächsten Wochen hinweg zur Verfügung gestellt werden soll. In Deutschland scheint das dafür nötige Systemupdate bereits erhältlich zu sein. Für Besitzer der Series X|S bedeutet diese Möglichkeit, wertvollen Speicherplatz auf den SSDs einzusparen. Angesichts von Speicherbedarf von bis über 100GB pro Spiel kann die Standardbestückung von 1TB (Series X) bzw. 500 GB (Series S) durch Cloud-Gaming massiv entlastet werden. Und Besitzer der Xbox One haben die Chance, nur auf dem Next-Gen-System spielbare Titel wie Recompile The Riftbreaker oder The Medium auch auf ihrer Konsole erleben zu können. Weitere X|S-Titel wie z.B. der populäre Flight Simulator sollen ab Anfang nächsten Jahres hinzugefügt werden.Möglicherweise hat das Verteilen des Updates bzw. die Resonanz darauf zu einigen technischen Problemen geführt. Es kann aber auch ein nicht damit zusammenhängender Zufall dafür verantwortlich sein, dass viele Bereiche auf Xbox.com derzeit nicht erreichbar sind.Was uns beim Start der Konsole (Series X) nach dem Update aufgefallen ist: Die Benutzerführung des Cloud-Angebots ist in der Beta-Version noch verbesserungsfähig. Bei bereits installierten Titeln ist es z.B. nicht klar ersichtlich, ob das Spiel auch in der Cloud zur Verfügung steht und man sich durch Deinstallation wieder etwas Platz schaffen kann, ohne auf das Spielvergnügen verzichten zu müssen. Auch Spiele für Series X|S, die man aus Platzgründen auf eine externe Festplatte ausgelagert hat und für einen Start wieder auf die interne SSD bzw. die Speichererweiterungskarte umschichten müsste, sind nicht entsprechend mit dem Symbol gekennzeichnet oder gar aus der Cloud zu starten.Letztes aktuelles Video: CloudGaming on console