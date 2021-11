Xbox Series X: Video-Aufnahme und -Sharing soll verbessert werden

Dass die Xbox Series X ( ab 529,90€ bei kaufen ) hinsichtlich der Möglichkeiten für die Video-Aufnahme sowie das Teilen der Clips auf der Xbox Series X Nachholbedarf hat und auch qualitativ hinter dem zurückliegt, was Sony auf der PS5 anbietet, ist kein großes Geheimnis. Dessen sei man sich aber auch bei Microsoft bewusst, wie Jason Ranold, seines Zeichens Xbox Director of Program Management, in einem Podcast zu Protokoll gab, über den die Kollegen von VGC berichtet haben."Ich würde sagen, dass Game-DVR der Bereich ist, für den ich mir in diesem Jahr mehr Fortschritte gewünscht hätte als es uns möglich war." Er sagte weiter, dass dies definitiv eine Priorität für die Mitarbeiter von Xbox im nächsten Jahr sei und dass der Hersteller aktiv auf das Feedback zu den Game DVR-Funktionen höre. "Wir haben einige Änderungen vorgenommen und die Zuverlässigkeit und Qualität der Aufnahmen verbessert. Aber wir wissen, dass wir hier noch einiges zu tun haben."Er wollte jedoch keinen Zeitrahmen konkretisieren, in dem man nächstes Jahr mit weiteren Verbesserungen in dieser Hinsicht zu rechnen habe. Dementsprechend bleibt einem nur Geduld und die Hoffnung, dass die DVR-Updates nicht all zu lang auf sich warten lassen.Letztes aktuelles Video: CloudGaming on console