Xbox Series X: Zu diesem Zeitpunkt des Lebenszyklus mehr Konsolen verkauft als bei älteren Generationen

Konkrete Zahlen zu den Konsolenverkäufen liefert Microsoft schon länger nicht mehr. Doch wie Phil Spencer von Microsoft (Executive Vice President Gaming) in einem Interview mit der New York Times (via Gamespot ) anmerkte, habe man in dieser Generation (also Xbox Series X ( ab 529,90€ bei kaufen ) sowie Series S) mehr Geräte verkauft als zu einem vergleichbaren Zeitpunkt anderer Konsolen-Generationen.Dass es so schwer sei, sich die aktuelle Konsolengeneration anzuschaffen (dies betrifft sowohl die Xbox Series als auch die PlayStation 5), läge nicht daran, dass weniger Konsolen als in den Jahren zuvor produziert würden, sondern dass die Nachfrage bedingt durch die Covid-Pandemie höher sei. "Der Anstieg der Nutzung von Spielen war für uns eine Überraschung. Damals, im März oder April 2020, waren unsere Konsolen ausverkauft - was uns normalerweise nicht passiert." Dabei muss man bedenken, dass es sich hier sogar noch um den Zeitraum vor der Veröffentlichung der Xbox Series X|S und daher um die Xbox One S und die Xbox One X handelt, deren Produktions-Ende kurz darauf im Juli 2020 angekündigt wurde.Trotz der Halbleiter-Krise, die natürlich auch die Konkurrenz von Sony bei der Produktion der PlayStation 5 oder Grafikkarten-Hersteller betrifft, hatte Microsoft-Chef Satya Nadelle bereits im Juli die Xbox Series als die sich am schnellsten verkaufende Konsole der Firmengeschichte bezeichnet. Doch was bedeutet dies in Zahlen, nachdem fast ein weiteres halbes Jahr vergangen ist? Ausgehend von Werten, die auf Statista.com zu finden sind, hat die Xbox One im Launch-Jahr fast 11 Millionen Geräte absetzen können. Dementsprechend scheinen die auf fundierten Schätzungen basierten 11,48 Millionen Xbox Series X bzw. S, die VGChartz bis Ende 2021 listet, durchaus realistisch - andere Analysten gehen aktuell sogar von über 12 Millionen verkauften Einheiten aus.Zur Relation: Auf VGChartz werden die verkauften Geräte der PlayStation 5 mit etwa 17,25 Millionen angegeben. Die letzte offizielle Meldung seitens Sony stammt hier aus dem Juli des letzten Jahres, als man die 10-Millionen-Marke knacken konnte - dementsprechend scheinen die Schätzungen von VGChartz sich in einem akkuraten Rahmen zu bewegen.Letztes aktuelles Video: CloudGaming on console