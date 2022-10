Xbox Series X: Neuer Controller Lunar Shift setzt auf Mondlicht-Design

Neuer Xbox-Controller: Mondschein zum Anfassen





Xbox Design Lab: Lasst eurer Kreativität freien Lauf

Bekannter Controller mit neuer Farbe: Microsoft präsentierte eine neue Variante des klassischen Xbox-Controllers mit dem mysteriösen Namen Lunar Shift. Die optische Mischung aus Silber und milchigem Gelb soll dabei den Mond am Nachthimmel simulieren.Wer also auch tagsüber bei seinen Spielsessions die große Scheibe am Himmel vermisst, kann diese ab sofort mit dem Xbox-Controller Lunar Shift in seine eigenen Hände zaubern.Im Xbox-Store beschreibt man den Farbverlauf des Controllers als „silber-gold schimmernd“ und hebt die „grauen und schwarzen gummierten Griffen mit Farbwechseln“ hervor. Die passen tatsächlich gut zu dem Nachthimmel-Thema und könnten die sternenlose Schwärze präsentieren.Abgesehen vom außergewöhnlichen Design erwartet euch aber ein ganz normaler Xbox-Controller mit den Standardknöpfen und -funktionen. Neben der Share-Taste und dem Hybrid-D-Pad bietet die Lunar Shift-Variante deshalb klassischerweise auch die Möglichkeit zum einfachen Wechsel zwischen Geräten sowie einer Kompatibilität mit PCs, Konsolen, Smartphones und Tablets.Zusammen mit den strukturierten Triggern und Bumpern ist der Lunar Shift Xbox-Controller rein funktionstechnisch daher ein normales Gamepad und kostet entsprechend 64,99 Euro. Ganz im Gegensatz zum kürzlich erschienenen Xbox Elite Controller Series 2 Core-Modell , das es mit seinen 119,99 Euro auf fast das doppelte bringt.Wenn ihr dringend nach einem neuen Xbox-Controller Ausschau haltet, aber nichts mit dem Lunar Shift-Design anfangen könnt, dann ist vielleicht das 2021 wieder eröffnete Xbox Design Lab was für euch. Dort könnt ihr euer Gamepad nämlich nach euren eigenen Wünschen und Vorstellungen kreieren und bis zu den Tastenfarben anpassen.Letztes aktuelles Video: CloudGaming on console