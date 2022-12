Xbox Series X: Preiserhöhung für First Party-Spiele ab 2023

Xbox Spiele: Noch keine Bestätigung für Europa

Game Pass bleibt vorerst unberührt

Alles wird teurer – und demnächst auch Spiele für die Xbox Series X | S. Ab 2023 folgt für First Party-Spiele von Microsoft eine Preiserhöhung, wie es sie bei Konkurrent Sony und anderen Publishern schon länger gibt.Gegenüber den englischsprachigen Kollegen von IGN bestätigt Microsoft, dass ab dem kommenden Jahr die hauseigenen First Party-Spiele um 10 US-Dollar teurer werden. Statt 59,99 US-Dollar sind es zukünftig also 69,99 US-Dollar.Betroffen sind davon vorerst nur die Spiele der Xbox Game Studios, die Microsoft exklusiv für die Xbox Series X | S entwickeln lässt. Für 2023 umfasst das unter anderem das nächste Forza Motorsport Starfield und Redfall , die voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte erscheinen sollen.Bislang ist diese Preiserhöhung zudem nur für die USA angekündigt. Zu europäischen Preisen schweigt Microsoft noch, aber es gilt als sehr wahrscheinlich, dass von der Erhöhung auch Spieler in Europa betroffen sein werden. Hierzulande werden dann 69,99 Euro für Spiele der Xbox Series X | S fällig.Als Grund für die Preiserhöhung heißt es von einem Microsoft-Sprecher, dass der neue Preis den "den Inhalt, den Umfang und die technische Komplexität" der Spiele widerspiegeln würde.Im selben Atemzug weist man noch einmal darauf hin, dass sämtliche Spiele der Xbox Game Studios auch weiterhin ab dem Releasetag im Xbox und PC Game Pass zur Verfügung stehen werden. Die Preise für Microsofts Abo-Dienst bleiben vorerst stabil, obwohl Xbox-Chef Phil Spencer in der jüngeren Vergangenheit eine Preiserhöhung nicht ausschließen wollte Das gilt übrigens genauso für die Xbox Series X und Xbox Series S. Während die PlayStation 5 noch in diesem Jahr teurer wurde , hält Microsoft bislang an den Preisen der eigenen Konsolen fest. Ob und wie lange das so bleibt, gilt aber abzuwarten.Letztes aktuelles Video: CloudGaming on console