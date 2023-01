Xbox Series X: Wireless Controller bei MediaMarkt & Saturn zum Bestpreis im Angebot

Xbox Series Wireless Controller: Zum Bestpreis im MediaMarkt- & Saturn-Angebot

Ersparnis: 16 Prozent

Den Xbox Series Wireless Controller gibt es bei MediaMarkt und Saturn zum aktuellen Bestpreis im Angebot. Er eignet sich nicht nur zum Zocken an Microsofts Konsole, sondern auch für den PC.Neben dem DualSense-Controller der PlayStation 5 gilt er als einer der beliebtesten Vertreter seiner Art. Vor allem, wer am PC häufiger Titel wie Elden Ring, FIFA, Need for Speed und Co. spielt, dürfte mit dem Controller der Xbox Series-Konsolen glücklich werden.Die Gründe für die Beliebtheit des Xbox Series Wireless Controllers liegen im wahrsten Sinne des Wortes auf der Hand: Sein ergonomisches Design wird selbst nach Stunden des Spielens nicht zu einer Belastung. Außerdem macht es seine plattformübergreifende Kompatibilität besonders einfach, ihn jederzeit und überall zum Zocken zu verwenden. Bei Amazon gibt es ihn nun reduziert zum derzeitigen Bestpreis zu erstehen:Darüber hinaus kommt er mit nützlichen Features, beispielsweise einer 3,5mm-Stereo-Headsetbuchse, sowie dem obligatorischen Bluetooth, womit das Kabel überflüssig wird. Seine Lebensdauer liegt im Batteriebetrieb bei etwa 40 Stunden, allerdings eignet sich hier das Play & Charge Kit als hervorragende Alternative. Und selbstverständlich lassen sich auch die Tasten des Xbox-Controllers frei zuweisen.Im Vergleich zu seinem regulären Preis spart ihr bei MediaMarkt und Saturn mit dem Xbox Series Wireless Controller im Angebot etwa 16 Prozent. Dabei handelt es sich Geizhals zufolge um den momentanten Bestpreis (Stand: 17.01.2023 um 15:37 Uhr). Wer dem modernen Design nichts abgewinnen kann, dürfte sich trotzdem freuen: Der Xbox 360-Controller bekommt offiziell eine Neuauflage. Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.Letztes aktuelles Video: CloudGaming on console