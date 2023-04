Xbox Series X: Starke Verkaufsprobleme: Microsofts Konsolengeschäft bricht ein

Xbox Series: Der Game Pass alleine reicht nicht

Insider meint: Microsoft ist unzufrieden mit der Xbox

Seit ihrem Release am 10. November 2020 hat dieeinen großen Vorteil gegenüber der nur kurz danach erscheinenden PlayStation 5 gehabt: Eine deutlich bessere Verfügbarkeit.Ob ausgerechnet der Umstand, dass Microsofts Konsole schon lange im regulären Fachhandel präsent ist, die Verkaufszahlen schwächt, bleibt Spekulation. Fest steht aber, dass die Xbox deutlich zurückstecken muss: Aktuell hat der Hersteller im Vergleich zur selben Zeit des Vorjahres ganzeErst gestern veröffentlichte Microsoft den aktuellen Finanzbericht für das dritte Quartal im Finanzjahr 2023 und kann sich dort mit vielen Erfolgen brüsten, unter anderem mit dem, der um satte sieben Prozent angestiegen ist. Bei der Xbox Series X | S befinden sich die Verkaufszahlen allerdings im freien Fall.Während Xbox-Inhalte und Services wie derauf einen Anstieg von drei Prozent schauen dürfen, reicht der digitale Abo-Dienst offenbar nicht, um die Konsole über die Ladentheke zu bringen – zumindest nicht im Vergleich zum Vorjahr. Grund dafür dürfte wohl auch der Mangel ansein.Nach mehreren Verschiebungen soll das Sci-Fi-Eposnun endlich am 6. September erscheinen und auch Arkanes Vampir-Shooterentsteigt erst am 2. Mai aus der Gruft. Ob die beiden First-Party-Titel diewieder ankurbeln können, bleibt aber abzuwarten: Schließlich wird als Plattform erneut auch der populäre PC bedient.Schon vor ein paar Tagen sprach Branchen-Insider Jeff Grubb in seinem YouTube-Podcast Game Mess übrigens über dieder Xbox Series X | S und dass Microsoft nicht gerade glücklich damit ist, wie sich die Konsole des Tech-Giganten verkauft:„Ich kann euch verraten, dass sie das nicht sind; sie sind unzufrieden. Wir versuchen hier nur ein bisschen über die Ursache zu spekulieren, richtig? Wisst ihr, sie haben letztes Jahr kein First-Party-Spiel veröffentlicht und wenn euch das nicht betrifft, weil ihr immer etwas zum nochmal Spielen habt, ist das super, aber viele Leute bereuen den Kauf ihrer Xbox.“Überraschungshits wiescheinen die sinkenden Verkaufszahlen immerhin abzufedern, aber offensichtlich nicht aufzufangen. Diese Verantwortung liegt also nun bei den erwähnten beiden: Einen Blick in die Kristallkugel erlaubtund, in der wir das Rollenspiel als dasidentifizieren.