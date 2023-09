Xbox Series X: Nachfolgemodell laut Leak offenbar für 2028 geplant

Xbox Series X: Leak verrät technische Details zur nächsten Konsole

Während Entwicklungsprozesse bei Spielen immer länger werden, scheint man bei Konsolen konstant zu bleiben. So könnte dieoffenbar nach acht Jahren vom Nachfolger abgelöst werden.Einem neuen Leak zufolge plantaktuell nämlich,die nächste, natürlich noch unbenannte Xbox auf den Markt zu bringen. Bilder von der Konsole gibt es noch keine, dafür einige technische Details, die wenig überraschend Änderungen zur Xbox Series X skizzieren. Auch, auf welche Punkte man sich beim Nachfolgemodell konzentrieren wolle, geht aus dem Leak hervor.Wie so viele Leaks rund um Microsoft stammt auch der aktuelle aus demzwischen dem Windows-Unternehmen und der US Federal Trade Commission. Ein Dokument davon hat es nun in das Resetera-Forum geschafft und gibt detaillierte Auskunft über die, wie es nach der Xbox Series X mit den hauseigenen Konsolen weitergehen soll. Eine der wohl größten Überraschungen: Der potenzielle Wechsel zu einem ARM-Prozessor.So soll in der für 2028 geplanten Xbox entweder eineoder die sich noch in Entwicklung befindliche Zen 6 Architektur von AMD verbaut werden. Zum Vergleich: In der Xbox Series X steckt ein 8-Kern Custom Zen 2 Prozessorchip, womit die Frage im Raum steht, ob Microsoft AMD treu bleiben oder sich der Konkurrenz zuwenden will.Ebenfalls spannend: Offenbar möchte man bei der nächsten Konsolengeneration verstärkt aufsetzen. „Unsere Vision: Eine Hybrid Spiele-Plattform der nächsten Generation zu entwickeln, die fähig ist, die kombinierte Macht von Client und Cloud zu nutzen, um eine noch tiefere Immersion und völlig neue Klassen der Spielerfahrung zu erzeugen“, heißt es in dem Dokument.Auchkönnte im Rahmen der nächsten Xbox-Konsole verstärkt zum Einsatz kommen, beispielsweise beim Spieletesten. Allerdings gibt man auch zu, dass es sich dabei offenbar noch nur um ein Konzept und noch nicht um eine ausgearbeitete, geschweige denn einsatzfähige Technologie handelt. Sollte dann alles nach Plan laufen, erscheint dasirgendwann 2028 – genug Zeit, um beimhoffentlich vergünstigt eine abzustauben.