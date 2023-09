Xbox Series X: bekommt "Refresh": Neue Konsolenmodelle und frischer Controller geplant

Xbox Series X|S: Refresh der aktuellen Konsolengeneration wohl für 2024 geplant





Frische Features für den Controller, erste Preisprognose und Release-Zeitraum

Im Rahmen derzwischen der(kurz) undkommen fast wöchentlich neue, spannende Details ans Licht. So auch aktuell wieder, denn wie es aussieht, plant der Hersteller einen sogenannten „“ derVon gleichneuen Modellen, die in den angeblich nicht ordnungsgemäß geschwärzten Dokumenten aufgetaucht sein sollen, ist die Rede. Außerdem gibt es wohl auch Pläne für einen, der aktuell noch den Codenamenträgt.Zwar erklärte Microsoft vor gar nicht allzu langer Zeit, man hege derzeit keine Gedanken, die Xbox Series X mit einer Auffrischung zu versorgen, allerdings behaupten die geleakten Dokumente nun das Gegenteil. So soll der Refresh bereits für das kommende Jahr geplant sein – genauer genommen für den, wie unter anderem Leaker Wario64 über Twitter verrät:Angeblich sollen alle drei Konsolenmodelle im Zuge der Auffrischung ausschließlich mit einemausgestattet werden – ein Disc-Laufwerk sei demnach nicht enthalten. Das erste mit dem Arbeitstitelsoll nur eine „leichte“ Auffrischung der Xbox Series S sein, während es sich beim Modell mit dem Namendem Anschein nach um eine neue Iteration der Xbox Series X handelt.Das dritte Modell,, soll derweil über die gleichen Spezifikationen wie Brooklin verfügen, aber mit gewissen Xbox Design Lab-Anpassungen seitens Microsofts daherkommen. Alle drei Modelle werden mit dem ebenfalls aktualisierten Controller, der derzeit noch unter dem Namen Sebile gehandelt wird, ausgeliefert. Jener erscheint den Berichten zufolge aber bereits einige Zeit vor den aufgefrischten Konsolen.Dem ersten Material ( via Resetera) nach dürfte Microsoft zudem amder Xbox Series X geschraubt haben. So wird aus der aktuell eher kantigen Kühschrankform der Xbox mit dem Refresh künftig einTurm. Auf technischer Ebene sollen wir mitund einemversorgt werden, gleichermaßen sei der Stromverbrauch aber reduziert worden. Der Controller soll ein immersiveres Spielgefühl bieten und auch diesoll bei allen drei Modellen nicht zu kurz kommen.Damit dürften in erster Linie die, die bei der Herstellung zum Einsatz kommen, ebenso wie derund die einfachen Möglichkeiten zurdes Controllers gemeint sein. Abgesehen davon verfügt der neue Sebile-Controller über spannende Upgrades in Form eines, einer frischen Haptik,und grundlegend leiserer Tasten, ebenso wie aktualisierter App-Funktionen.Hinsichtlich der, die Microsoft uns für den Refresh der Xbox Series X- und S-Konsolen abverlangen will, gibt es ebenfalls erste Informationen. Zwar könnte man vermuten, dass sich der Hersteller dabei an der Konkurrenz orientiert und die aufgefrischte Xbox aufgrund des fehlenden Disc-Laufwerks etwas günstiger anbietet. Wie es aussieht, sollen die drei geleakten Konsolen jedoch zumwie die bisherigen– 499 US-Dollar für die X- und 299 US-Dollar für die S-Variante – auf den Markt kommen.Wie deraußerdem verrät, soll es schon im kommendenmit dem Sebile-Controller losgehen, ehe die offizielle Ankündigung dann kurz darauf im Juni erfolgen soll. Kurz vor dem Release der „neuen“ Series X im Oktober dürfen wir uns bereits auf den Refresh des S-Modells einstellen, das im August erscheinen soll. Und angeblich wissen wir dank der jüngsten Leaks auch schon, wann es mit dem Nachfolger der Xbox Series X beziehungsweise einer neuen Konsolengeneration weitergehen soll.Letztes aktuelles Video: CloudGaming on console