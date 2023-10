Xbox Series X: Bald nicht mehr mit unlizensiertem Zubehör spielbar

Xbox Series X | S: Zwei Wochen Frist nach Fehlermeldung





Heyo @XboxP3 @Xbox @mattbooty This is essentially a death sentence for local fighting game events that run on Xbox, much less, others that can only afford one arcade stick. The @brookgamingfans converters are not cheat devices. They’re a huge boon to the FGC. Please reconsider! https://t.co/85rqlfXm4i



— Maximilian Dood (@maximilian_) October 30, 2023

Wer auf seinereinen Controller von nicht-lizensierten Drittanbietern nutzt, muss sich demnächst nach einer Alternative umsehen. Nachdem mehrere Spieler kürzlich eine Fehlermeldung bekamen, dass derartiges Zubehör das „“ könnte, bestätigte Microsoft nun, dass dieses zukünftig nicht mehr in Verbindung mit der Konsole funktioniere.Demnach hätten Spieler zwei Wochen Zeit, ihr unautorisiertes Zubehör auszutauschen, bevor dessen Kompatibilität mit der Xbox abgeschaltet wird. Künftig würden Gamesoder einem der offiziellen Partneranbieter spielbar sein.So heißt es auf der offiziellen Support-Seite von Xbox, dass der Fehlercode 0x82d60002 auftritt, „wenn Sie ein-Konsole anschließen“. Dann beginnt die zweiwöchige Frist, in welcher der Controller noch funktioniert, bevor er gesperrt wird und die Fehlermeldung 0x82d60003 erscheint.Spieler vermuten , dahinter stehe unter anderem der Vorstoß, Controller zu sperren, mit denen die Tastenbelegung modifiziert werden kann, was in beliebten Online-Shootern einen Vorteil verschaffe. Dass längst nicht jeder ein Cheater ist, der Zubehör von Drittanbietern nutzt, stellt Maximilian Dood, Content Creator für Fighting Games, in seinem Apell an Xbox und Microsoft auf Twitter heraus. Die Entscheidung sei „ein“. So seien Geräte wie der Arcade Stick Converter von Brook Gaming, die von der Sperre betroffen sein werden, „keine Cheat-Werkzeuge, sondern ein Segen für die Community. Bitte überdenkt eure Entscheidung!“Theoretisch ist es möglich, dass entsprechendes Zubehör wieder entsperrt wird, wenn die jeweiligen Hersteller einen Lizensierungsvertrag mit Microsoft abschließen. Dass manche Drittanbieter offizielle Hardwarepartner sind, andere jedoch nicht, hat allerdings seinen Grund. „Das Zubehör von Microsoft und anderen lizenzierten Xbox-Hardwarepartnern wird nachentwickelt und hergestellt“, heißt es auf der Support-Seite weiterhin. Dieses könne durch unlizensierte Produkte nicht gewährleistet werden.