Xbox Series X: Rewards-System wird angeblich angepasst und Spieler sind frustriert

Xbox Series X | S: Sinkende Verkaufszahlen und günstiges Black Friday-Angebot

Wer auf derunterwegs ist, der dürfte bereits über das Microsoftgestolpert sein, das euch für das Erfüllen simpler Aufgaben mit einer virtuellen Währung belohnt.Die wiederum lässt sich, frei nach dem Motto: Wenn ihr bestimmte Spiele zockt, Erfolge sammelt oder euch Werbung anschaut, sollt ihr dafür auch entsprechend belohnt werden. Nun könnte das System in seiner jetzigen Funktion aber angepasst werden undAuf Twitter teilte der Nutzer IdleSloth84_auf einer Xbox Series, die angeblich bei einem Spieler aufgetaucht sein soll (die Originalquelle lässt sich wegen den Einstellungen des Account-Inhabers bedauerlicherweise nicht aufrufen). Auf portugiesisch steht dort, welche Änderungen Microsoft beim Rewards-System vorzunehmen gedenkt und führt als Ziele einean.Demnach wolle man eineneinführen, sodass Spieler nicht mehr mehrere Apps nutzen müssen, um Punkte zu verdienen und auszugeben. Im Rahmen dessen sei aber auch geplant,. Noch bis Ende November sollen Spieler wie gewohnt auf ihrer Xbox Punkte mit den wöchentlichen Herausforderungen erhalten können, danach wird dieser Aspekt des Programms deaktiviert.In den Kommentaren stößt diese angebliche Änderung. Gerade die Streaks, die sich durch das wiederholte Bewältigen der wöchentlichen Aufgaben aufrechterhalten lassen, bringen im aktuellen Microsoft Rewards-System ordentlich Punkte ein. Twitter-Nutzer CrikeyItsDan schreibt: „Sie verschlechtern MS Rewards schon wieder? Es gibt mittlerweile eigentlich keinen Grund mehr, sich mit dem Rewards-Programm zu beschäftigen, was für eine Schande.“ Andere Spieler, die mit der Änderungen verschwinden würden.und Microsoft wirklich plant, das Rewards-System derart drastisch zu verändern, bleibt allerdings abzuwarten. Wie die Kollegen von WindowsCentral schildern, gelang es ihnen nicht, die Nachricht auf einer US-amerikanischen, britischen oder deutschen Xbox Series X | S zu reproduzieren. Noch braucht ihr eure aktuellen Streaks also nicht aus dem Fenster zu werfen, sondern, bis eine solche Änderung tatsächlich in Kraft treten könnte.Im Gegensatz zu der nur auf Gerüchten fußenden Nachricht zum Rewards-System kann man sich auf die Echtheit derwohl eher verlassen. Demnach habe Microsoft im Vergleich zum Vorjahrabsetzen können und steht damit deutlich hinter der Konkurrenz zurück – auch wenn die Statistiken der PlayStation 5 einem mittlerweile gelöschten Tweet von Mat Piscatella, Analyst bei der US-amerikanischen Marktforschungsfirma Circana, zufolge diemiteinschließen sollen (via Insider Gaming ).Möglicherweise kann Microsoft währendnoch die ein oder andere Konsole unter die Leute bringen.undim Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung. Wer schon länger ein Auge auf die Konsole geworfen hat, für den dürfte nun die günstigste Gelegenheit gekommen sein.