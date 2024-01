Xbox Series X: Heute anschauen: Developer Direct mit Infos zu Avowed, Indiana Jones, Hellblade 2 und Ara

Frameshift schrieb am 14.01.2024 um 14:55 Uhr

Ganz ehrlich?

Wieder mal ein "Meh"-Lineup. Ich begreife es einfach nicht, null, nada: da bringt MS wieder sehr solide Hardware an den Start, kauft für drölfzig billiarden Bethesda und ActiBlizz (oder nicht, falls ich was verpassst hab...), haben Franchises wie Halo oder Gears of War und Elder Scrolls am Start... und es kömmt einfach NIX Substanzielles!

(Achtung: eigene Meinung!)

Starfield ist ein seelenbefreiter Witz und sieht selbst für LastGen altbacken aus.

Halo ist nur "ganz nett", da wäre einfach mehr drin gewesen.

Avowed ist dann leider doch etwas quietschbunt und muss natürlich aufpassen, nicht ES 6 die Kundschaft abzugraben. Wobei... ES 6 kommt dann pünktlich zum Weihnachtsgeschäft 3067.

Ein Milliardenladen und sie kriegens nicht gesch... wenn ich mir nicht Rogue Trader oder Division mal für die Box gekauft hätte... das Ding würde einrosten. Und das ist so ein Riesenjammer, denn ich mag meine PS5 genauso wie die Series X.