Xbox Series X: Für Spongebob müsst ihr tief in die Tasche greifen





Was früher durchaus üblich war, spielt mittlerweile kaum noch eine Rolle:. Stattdessen gibt es nur die üblichen schwarzen oder weißen Gehäuse, in denen die Hardware sitzt, um eure Games in 4K auf den Fernseher zu zaubern.In den USA gibt es aber nun immerhin eine Möglichkeit, dass eureaussieht wie der vermutlich berühmteste Zeichentrickschwamm der Welt: Microsoft und Nickelodeon haben eineder aktuellen Xbox-Konsole angekündigt, die allerdings einen erheblichen Nachteil mit sich bringt.Anlässlich der Veröffentlichung vonim vergangenen Jahr, kamen Microsoft, die Paramount Game Studios, GameMill und Best Buy zusammen, um in diesen Tagen eine thematisch passende Xbox Series X zu veröffentlichen. Statt des typischen schwarz sieht die Konsole aus wie der gelbe Schwamm inklusive seinesund dem gewohnt breiten Lachmund.Wer glaubt, für genau ein solches Design Platz in seinem Wohnzimmer zu haben, muss allerdings ganz schön viel Geld bezahlen: Die Konsole inklusive thematisch passenden Controller wird exklusiv via BestBuy für– und ist damit 200 US-Dollar teurer als das Standardmodell. Immerhin ist im Paket auch noch einvon Nickelodeon All-Star Brawl 2 enthalten.Außerhalb der USA wird die spezielle Edition der Xbox Series X übrigens nicht verkauft, weshalb in Deutschland lebende Spongebob-Fans leer ausgehen. Darüber hinaus ist laut Microsoft die, auch wenn man keine genauen Angaben dazu macht. Vielleicht ist das Experiment aber so erfolgreich, dass es bei der, noch mehr Spongebob gibt.