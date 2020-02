In Other Waters: Nautisches KI-Abenteuer startet im Frühjahr auf PC und Switch

Screenshot - In Other Waters (PC) Screenshot - In Other Waters (PC) Screenshot - In Other Waters (PC) Screenshot - In Other Waters (PC) Screenshot - In Other Waters (PC) Screenshot - In Other Waters (PC) Screenshot - In Other Waters (PC) Screenshot - In Other Waters (PC) Screenshot - In Other Waters (PC) Screenshot - In Other Waters (PC) Screenshot - In Other Waters (PC) Screenshot - In Other Waters (PC) Screenshot - In Other Waters (PC) Screenshot - In Other Waters (PC) Screenshot - In Other Waters (PC)

Jump Over the Edge und Fellow Traveller werden das bereits im März 2018 erfolgreich via Kickstarter finanzierte und 2019 mit dem IndieCade Europe Jury Prix ausgezeichnete Sci-Fi-Abenteuer In Other Waters im Frühjahr 2020 für PC ( Steam ) und Nintendo Switch veröffentlichen.Im Spiel übernimmt man die Rolle einer künstlichen Intelligenz, die eine Person namens Ellery Vas dabei unterstützt, einen Ozean des mehr als 23 Lichtjahre entfernten, erdähnlichen Planeten Gliese 677Cc zu erkunden. Man verfolgt das Geschehen durch eine Benutzeroberfläche, über die man z. B. die Umgebung scannt und Proben analysiert. Indem man bestimme Lebensformen verfolgt, findet man Wege durch gefährliche Areale, während man Proben organischen Materials dazu nutzt, Ellerys Anzug unterschiedlichen Situationen anzupassen. Man wird außerdem Entscheidungen treffen, die sich auch auf die Beziehung zu Ellery und den Fortgang der Reise auswirken.Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer