Neo Cab: Das futuristische Taxi-Abenteuer beginnt am 3. Oktober auf PC und Switch; Demo verfügbar - 4Players.de

Das futuristische Taxi-Abenteuer Neo Cab wird am 3. Oktober 2019 für PC, Mac und Switch veröffentlicht (Preis: 19,99 Euro). In dem Spiel von Chance Agency und Fellow Traveller begibt sich Lina Romero als letzte menschliche Taxifahrerin auf den futuristischen Straßen von Los Ojos auf die Suche nach ihrer vermissten Freundin und chauffiert zugleich allerlei Fahrgäste durch die Stadt. Als Lina bestimmt man dabei nicht nur den jeweils nächsten Passagier, sondern auch den Verlauf ihrer Unterhaltungen. Eine Demo kann bei Steam und im Nintendo eShop runtergeladen werden. Produktbeschreibung : "Halte in einer Welt, in der alles automatisiert ist, an der Menschlichkeit fest. Spiele Lina, die letzte menschliche Fahrerin auf den Straßen von Los Ojos. Deine Freundin und letzte Rettung ist verschwunden - ohne Geld und Dach über dem Kopf bleibt dir nur eins: weiterfahren. Lerne Leute kennen. Hör dir ihre Geschichten an. Bleib menschlich! In der Neo-Cab-App wählst du deine Fahrgäste aus und bahnst dir deinen Weg durch die Stadt. Unterhalte dich mit deinen Fahrgästen und lerne sie kennen, während du sie zu ihrem Zielort bringst. Um deinen Job zu behalten, darfst du deine perfekte Bewertung nicht verlieren. Wäge deine finanziellen Bedürfnisse und die deiner Fahrgäste gegen dein eigenes emotionales Wohlbefinden ab. Was ist dir wichtiger: deine psychische Verfassung oder deine Sternebewertung?"Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer