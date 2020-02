Fellow Traveller: LudoNarraCon 2020: Digitales Indie-Spiele-Festival findet im April auf Steam statt

Boyfriend Dungeon von Kitfox Games

Chinatown Detective Agency von General Interactive Co.

Eliza von Zachtronics

Genesis Noir von

Feral Cat Den / Fellow Traveller

Heaven's Vault von inkle

Hypnospace Outlaw von Tendershoot / No More Robots

In Other Waters von Jump Over The Age / Fellow Traveller

Mutazione von Die Gute Fabrik / Akapura Games

Neo Cab von Chance Agency / Fellow Traveller

Not Tonight von Panic Barn / No More Robots

Out There: Oceans of Time von Mi-Clos Studio / Modern Wolf, Fractale

Paradise Killer von Kaizen Game Works / Fellow Traveller

She Dreams Elsewhere von Studio Zevere

Solace State von Vivid Foundry

Sometimes Always Monsters von Vagabond Dog / Devolver

Suzerain von Torpor Games / Fellow Traveller

Tangle Tower von SFB Games

Telling Lies von Drowning a Mermaid Productions / Annapurna Interactive

The Church in the Darkness von Paranoid Productions / Fellow Traveller

The Stillness of the Wind von Lambic Studios / Fellow Traveller

Wayward Strand von Ghost Pattern

Welcome to Elk von Triple Topping

Yes, Your Grace von Brave At Night / No More Robots

Das Indie-Spiele-Label Fellow Traveller wird die LudoNarraCon 2020 vom 24. bis zum 27. April 2020 auf Steam veranstalten. Die LudoNarraCon ist ein "Indie-Spiele-Festival", das in digitaler Form abgehalten wird. Spiele mit erzählerischem Fokus wie Telling Lies Heaven's Vault , Boyfriend Dungeon, Paradise Killer und Genesis Noir stehen im Mittelpunkt."Die Teilnahme ist kostenlos, die Ausstellung ist kostenlos, die Veranstaltung hat eine globale Reichweite und niemand muss sich Hosen anziehen", sagte Chris Wright, Geschäftsführer, Fellow Traveller. "Wir glauben, dass digitale Festivals wie die LudoNarraCon der Weg in die Zukunft für Indie-Entwickler sein werden und viele Probleme, die physische Veranstaltungen mit sich bringen, lösen."Nach der ersten Veranstaltung im Mai 2019, bei der mehr als 850.000 Personen die zentrale Veranstaltungsseite auf Steam besucht haben, wird die diesjährige Veranstaltung 25 Prozent mehr Aussteller, 66 Prozent mehr Demos und doppelt so viele Live-Panels umfasen. Die Organisatoren hoffen, dass sich die Zahl der Teilnehmer/Besucher erhöht. Das Ziel liegt bei 1,5 Millionen Besuchern auf der Veranstaltungsseite. Während des Festivals werden 30 Aussteller "exklusive Hinter-den-Kulissen-Inhalte" streamen (auf ihren jeweiligen Steam-Seiten). Mehr als 15 Aussteller werden Spiele-Demos zum Download anbieten, die nur für die Dauer der Veranstaltung zur Verfügung stehen werden.23 Aussteller wurden bereits bestätigt: