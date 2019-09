I am Not a Monster: Termin der Einzelspieler-Kampagne "First Contact" steht fest - 4Players.de

Die Einzelspieler-Kampagne "First Contact" für I am Not a Monster wird am 19. September 2019 erscheinen. Käufer des Hauptspiels (Multiplayer) werden die Kampagne kostenlos erhalten. Sie soll aber auch als eigenständiger Titel erhältlich sein.Die Kampagne wird acht spielbare Charaktere umfassen, die man durch 40 Levels führt. Man wird alle Charaktere in unterschiedlichen Levels spielen können. Die Spielzeit soll laut Entwickler ungefähr zehn Stunden betragen. Aktuell laufen ein Betatest der Kampagne und ein Free-Weekend des Hauptspiels auf Steam "Captain Laser, a famous hero of space battles, is once again invaded by vicious monsters... he fights them off, protecting all the passengers and starship crew. There's something different about this battle, though; it just doesn't feel the same to him; there is more than meets the eye... As the narrative continues, he will soon learn the true nature of these monsters, thus revealing hidden secrets about the other passengers", sagt Stanislav Stepchenko (Producer, Cheerdealers).Letztes aktuelles Video: First Contact TrailerI am Not a Monster hatten wir im Oktober 2018 getestet : Und was, wenn du doch ein Monster bist? Behältst du dann deine menschliche Form, um Zivilisten in einem unbeobachteten Moment totzuschlagen? Infizierst du sie, um sie in deinesgleichen zu verwandeln? Oder rettest du gar einige von ihnen, damit deine menschlichen Mitspieler deine Identität nicht erkennen? I am not a Monster ist ein interessantes Versteckspiel, von dem ich mir im Test einiges versprochen hatte...