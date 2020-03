Spielemarkt Europa: Verkaufscharts im Januar 2020: Switch führt klar; GTA, FIFA und COD als Verkaufsschlager

Grand Theft Auto 5 FIFA 20 DragonBall Z: Kakarot Call of Duty: Modern Warfared Red Dead Redemption 2 Star Wars Jedi: Fallen Order Rainbow Six Siege EA UFC 3 Need for Speed: Heat Tekken 7 Star Wars Battlefront 2 Just Dance 2020 NBA 2K20 Mario Kart 8 Deluxe (ohne Digitalverkäufe) Assassin's Creed: Odyssey Spider-Man Luigi's Mansion 3 (ohne Digitalverkäufe) God of War Mortal Kombat 11 Pokémon Sword (ohne Digitalverkäufe)

Grand Theft Auto 5, FIFA 20, Call of Duty: Modern Warfare und DragonBall Z: Kakarot waren die Verkaufsschlager im Januar 2020 in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Asien und Australien (EMEAA). Quelle: GSD-Charts (ISFE) via GamesIndustry.biz Bei den digital vertriebenen Titeln (ohne Nintendo-Spiele) führt Grand Theft Auto 5 die Charts an, gefolgt von FIFA 20, Rainbow Six Siege, DragonBall Z: Kakarot und Call of Duty: Modern Warfare. Insgesamt wurden knapp 8,45 Mio. Vollversionen im Digitalvertrieb verkauft.Die meistverkaufen Boxed-Spiele waren FIFA 20, DragonBall Z: Kakarot, Call of Duty: Modern Warfare, Grand Theft Auto 5 und Star Wars Jedi: Fallen Order. 6,6 Mio. Produkte wurden im Einzelhandel abgesetzt. Das Minus in Höhe von 5,6 Prozent im Vergleich zum Januar 2019 wird darauf zurückgeführt, weil im Vorjahr Resident Evil 2 und New Super Mario Bros. U Deluxe erschienen sind.66 Prozent der Verkäufe wurden im Digitalvertrieb erzielt. Der Anteil der Verkäufe im Einzelhandel beträgt 34 Prozent. Angaben zu den Datenquellen (teilnehmende Publisher, Shops und abgedeckte Länder) findet ihr weiter unten.Im Hardware-Bereich wurden 15,8 Prozent weniger Konsolen im Vergleich zum Vorjahr verkauft - kein Wunder, da PlayStation 5 und Xbox Series X langsam ihre Schatten vorauswerfen. Der Umsatz sank um 13,1 Prozent. Die meistverkaufte Konsole war die Switch. 52 Prozent aller Konsolenverkäufe entfallen auf die Nintendo-Konsole. Die Switch-Verkaufszahlen stiegen um 17 Prozent im Vergleich zum Januar 2019. Das meistverkaufte Produkt war die "Switch Konsole Neon-Rot/Neon-Blau".Top 20 der Spiele im EMEAA-Bereich digital und physisch kombiniert im Januar 2020Die Digitalverkäufe umfassten verkaufte Titel auf Steam, Xbox Live, im PlayStation Store und im Eshop. Die Daten stammen auch von Activision Blizzard, Bandai Namco, Capcom, Codemasters, Electronic Arts, Focus Home Interactive, Koch Media, Microsoft, Milestone, Paradox Interactive, Sega, Sony, Square Enix, Take-Two, Ubisoft und Warner Bros. die Daten. In dem Bereich fehlen vor allem Bethesda, Nintendo und THQ Nordic. Die digitalen Verkaufsdaten stammen aus Australien, Österreich, Bahrain, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Griechenland, Ungarn, Island, Indien, Irland, Israel, Italien, Kuwait, Libanon, Luxemburg, Malta, Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Oman, Polen, Portugal, Katar, Rumänien, Russland, Saudi-Arabien, Slowakei, Slowenien, Südafrika, Spanien, Schweden, Schweiz, Türkei, Ukraine und Vereinigte Arabische Emirate. Die physischen Daten umfassen die Spiele aller Hersteller in Australien, Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Polen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Großbritannien.Die erhobenen Daten stammen von der Interactive Software Federation of Europe (ISFE) und aus den Charts der Game Sales Data (GSD). Die Zusammenfassung der Daten der Digitalverkäufe und der Verkäufe im Einzelhandel umfassen unterschiedliche Grundgesamtheiten an Herstellern und Märkten und sind daher mit Vorsicht zu betrachten.