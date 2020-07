Spielemarkt Europa: Spiele-Bestseller im 1. Halbjahr 2020: Animal Crossing: New Horizons, FIFA 20 und The Last of Us Part 2

Drei Titel haben den europäischen Computer- und Videospielemarkt im ersten Halbjahr 2020 dominiert. Wie eine plattformübergreifende Auswertung von GfK Entertainment zeigt, erreichten hauptsächlich Animal Crossing: New Horizons FIFA 20 und The Last of Us Part 2 die vorderen Positionen der Verkaufscharts in 20 Ländern. Das immer wichtiger werdende Segment der Digitalverkäufe wird von der GfK aber nicht erfasst, weswegen nur die Verkäufe im Einzelhandel berücksichtigt wurden.Animal Crossing: New Horizons (Release: März 2020) und FIFA 20 (Release: September 2019) führen jeweils sieben Halbjahres-Hitlisten in Europa an. The Last of Us Part 2 (Release: Juni 2020) schaffte es in drei Ländern auf die Pole Position, und zwar in Schweden, der Slowakei und Tschechien - sowie auch in Brasilien, dem einzigen nicht-europäischen Land innerhalb der Auswertung.Animal Crossing: New Horizons ist besonders in West- bzw. Mitteleuropa beliebt und führt in den drei absatzstärksten Märkten (Deutschland, Frankreich und Großbritannien). Zu den weiteren Bestsellern der ersten sechs Monate zählen GTA 5 (Platz #1 in Ungarn) und Minecraft (Platz #1 in Finnland) sowie Mario Kart 8 Deluxe NHL 20 (Slowakei und Tschechien) und Forza Horizon 4 (Ungarn).Basis der Sonderauswertung sind die Verkäufe von Video- und PC-Spielen im physischen Markt (ohne Digitalverkäufe) für die folgenden Länder: Belgien, Brasilien, Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Russland, Österreich, Schweiz, Schweden, Slowakei, Spanien, Tschechien und Ungarn.