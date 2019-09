Devil's Hunt: Der Krieg zwischen Dämonen und Engeln hat begonnen - 4Players.de

Screenshot - Devil's Hunt (PC) Screenshot - Devil's Hunt (PC) Screenshot - Devil's Hunt (PC) Screenshot - Devil's Hunt (PC) Screenshot - Devil's Hunt (PC) Screenshot - Devil's Hunt (PC) Screenshot - Devil's Hunt (PC) Screenshot - Devil's Hunt (PC) Screenshot - Devil's Hunt (PC) Screenshot - Devil's Hunt (PC) Screenshot - Devil's Hunt (PC) Screenshot - Devil's Hunt (PC) Screenshot - Devil's Hunt (PC) Screenshot - Devil's Hunt (PC)

1C Company und Layopi Games haben das auf dem Roman "Equilibrium" von Pawel Lesniak basierende Action-Adventure Devil's Hunt am 17. September 2019 für PC veröffentlicht. Die Umsetzungen für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch sollen Anfang 2020 folgen. Aktuell wird noch ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (26,99 Euro statt 29,99 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews auf Steam sind allerdings "größtenteils negativ" (derzeit sind lediglich 33 Prozent der 21 Reviews positiv). Auf GOG liegt der aktuelle Wertungsschnitt bei 3,6 von fünf Sternen. In der Spielbeschreibung heißt es: "Basierend auf 'Equilibrium', der Romanvorlage von Pawel‚ Lesniak, lässt dieses Third-Person-Actionspiel den ewigen Kampf zwischen Licht und Dunkelheit erneut aufleben. Ein ausgewachsener Krieg zwischen Dämonen und Engeln steht kurz bevor und unsere Welt wurde zu dessen Schlachtfeld auserkoren.Schlüpfe in die Rolle von Desmond, dem einst lebensfrohen Sohn eines reichen Unternehmers. Desmonds Leben geriet durch eine Reihe unglücklicher Vorfälle in Schieflage, woraufhin er den Großteil seiner Menschlichkeit einbüßte. Durch einen Pakt mit dem Teufel erlangte er Dämonenkräfte und wurde zum Vollstrecker höllischer Pläne. Er ist gleichermaßen ein Zerstörer und Retter, dessen Rachehunger aufgrund seiner immer weiter verderbenden menschlichen Eigenschaften stetig anwächst. Erbittert kämpft er mit Fäusten und Klauen und bedient sich dabei der Fähigkeiten seines dämonischen, aber auch seines menschlichen Wesens. Obwohl er das Tor der Hölle immer wieder durchschreitet, wird er sich am Ende entscheiden müssen, welchen Einfluss er auf die Zukunft der Menschheit haben möchte."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PC