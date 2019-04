Irony Curtain: From Matryoshka with Love: Satirisches Adventure im Kalten Krieg; Humor als Waffe gegen das System - 4Players.de

Screenshot - Irony Curtain (PC) Screenshot - Irony Curtain (PC) Screenshot - Irony Curtain (PC) Screenshot - Irony Curtain (PC) Screenshot - Irony Curtain (PC) Screenshot - Irony Curtain (PC) Screenshot - Irony Curtain (PC) Screenshot - Irony Curtain (PC) Screenshot - Irony Curtain (PC) Screenshot - Irony Curtain (PC) Screenshot - Irony Curtain (PC) Screenshot - Irony Curtain (PC) Screenshot - Irony Curtain (PC)

Das polnische Entwicklerteam Artifex Mundi wird Irony Curtain: From Matryoshka with Love im zweiten Quartal 2019 (April bis Juni) auf PC (GOG, Steam), PlayStation 4, Switch und Xbox One veröffentlichen (Preis: 19,99 Euro).Irony Curtain ist ein satirisches Adventure in dem fiktiven, totalitär-kommunistischen Staat Matryoshka zur Zeit des Kalten Krieges. Es spielt in einem osteuropäischen Land, das vom tyrannischen "geliebten Obersten Führer" regiert wird. Es soll eine maßlos überspitzte Spionagegeschichte mit Karikaturen kommunistischer und kapitalistischer Charaktere erzählt werden. Als Evan, ein vertrottelter Journalist und Spion wider Willen, löst man Rätsel, trifft auf exzentrische Bürger und findet heraus, was sich hinter dem Eisernen Vorhang abspielt. Die Rätsel sollen so konzipiert sein, dass sie auf logische und vielfältige Weise gelöst werden können. Das Spiel ist vollständig auf Englisch vertont und bietet deutsche sowie polnische Untertitel. Die Adventures von LucasArts und Daedalic werden als Inspirationsquellen genannt.Auf unsere Frage, ob es schwierig war, dem ernsten Szenario des Kalten Krieges mit Ironie und Humor zu begegnen, antwortete Piotr Sulek (Game Designer):"Viele von uns sind in und im Umfeld der berüchtigten Jahre des Kommunismus des Kalten Krieges aufgewachsen. Diese Tage waren nicht nur rau und trostlos, sondern in vielerlei Hinsicht auch gefährlich und grotesk. Im Kampf mit dem berüchtigten "Grauen" des Alltags im Ostblock mit seinen absurden Vorschriften, der militarisierten Strafverfolgung und der allgegenwärtigen Propaganda wurde Humor zu einer entscheidenden Waffe für die Aufrechterhaltung der Gesundheit. Du lachst, trivialisierst und karikierst die Tristesse und die Lächerlichkeit um dich herum, um dich nicht von allem überwältigen zu lassen. Und mit der Zeit und der Distanz werden diese Erinnerungen von unserem Geist romantisiert.Bei der Gestaltung des Gameplays und der Geschichte von Irony Curtain war es also ganz einfach, aus diesen Erinnerungen zu schöpfen, sowohl aus unseren eigenen als auch aus denen unserer Familien, die dieses System noch länger als wir ertragen haben.Genau wie die realen Bürger, die selbst in einem kommunistischen System des Kalten Krieges leben, wollten wir, dass die Spieler den Humor als integralen Bestandteil dieser Ära wahrnehmen. In gewisser Weise ist es eine ganz praktische Möglichkeit, diese Zeitspanne zu präsentieren, ohne dass sie sich angesichts der Gegebenheiten der Zeit deprimiert und bedrückt fühlen.Darüber hinaus haben wir festgestellt, dass die Point-&-Click-Mechanik, die vom Spieler verlangt, seltsame Objekte kreativ zu kombinieren und ungewöhnliche Aktionen durchzuführen, die Darstellung von "komischen" Situationen perfekt unterstützt, wodurch ein ernsthafterer Ansatz für den Spieler unsinnig und unrealistisch erscheinen könnte.Während Matrjoschka als Bezirk, seine Charaktere und seine Dysfunktionalität vollständig von uns erfunden wurden, sind die Inspirationen in der trostlosen Wahrheit verwurzelt. Wir haben versucht, dieses Grau mit Licht und Vergnügen zu überziehen."