Irony Curtain: From Matryoshka with Love: Musikalische Untermalung von Peter McConnell und Arkadiusz Reikowski - 4Players.de

Der Soundtrack von Irony Curtain: From Matryoshka with Love wird von Peter McConnell und Arkadiusz Reikowski komponiert. Peter McConnell hat u. a. an den Soundtracks der Monkey-Island-Reihe, diversen Star-Wars-Spielen, Grim Fandango, Full Throttle, Day of the Tentacle, Hearthstone, Valiant Hearts und mehreren Spielen von Double Fine (Broken Age und Psychonauts) mitgearbeitet. Reikowski komponierte unter anderem die Musik von Layers of Fear, Kholat und My Brother Rabbit - zum Soundtrack bei Bandcamp . Darüber hinaus zeigt der folgende Trailer erste Eindrücke aus dem Adventure.Letztes aktuelles Video: Music Gameplay Trailer mit Peter McConnellIrony Curtain ist ein satirisches Adventure in dem fiktiven, totalitär-kommunistischen Staat Matryoshka zur Zeit des Kalten Krieges. Es spielt in einem osteuropäischen Land, das vom tyrannischen "geliebten Obersten Führer" regiert wird. Es soll eine maßlos überspitzte Spionagegeschichte mit Karikaturen kommunistischer und kapitalistischer Charaktere erzählt werden. Als Evan, ein vertrottelter Journalist und Spion wider Willen, löst man Rätsel, trifft auf exzentrische Bürger und findet heraus, was sich hinter dem Eisernen Vorhang abspielt. Die Rätsel sollen so konzipiert sein, dass sie auf logische und vielfältige Weise gelöst werden können. Das Spiel ist vollständig auf Englisch vertont und bietet deutsche sowie polnische Untertitel. Die Adventures von LucasArts und Daedalic werden als Inspirationsquellen genannt.Erst kürzlich konnten wir mit Piotr Sulek (Game Designer) darüber sprechen, ob es schwierig war, dem ernsten Szenario des Kalten Krieges mit Ironie und Humor zu begegnen ( zum Artikel ). Das polnische Entwicklerteam Artifex Mundi wird Irony Curtain: From Matryoshka with Love im zweiten Quartal 2019 (April bis Juni) auf PC (GOG, Steam), PlayStation 4, Switch und Xbox One veröffentlichen (Preis: 19,99 Euro).