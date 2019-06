Digimon Survive: Ausführliches Hinter-den-Kulissen-Video mit den Digimon-Produzenten - 4Players.de

Nach der Ankündigung von Digimon Survive im vergangenen Jahr wurde es ruhig um das Taktik-Rollenspiel mit Survival-Elementen für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One. Aber nun hat Bandai Namco Entertainment Europe ( Publisher ) ein fast 14 Minuten langes Video veröffentlicht. In dem Clip sprechen zunächst die beiden Digimon-Produzenten Kazumasa Habu und Katsuaki Tsuzuki über bisherige Digimon-Spiele auf allen möglichen Plattformen. Ab 6:10 Min. rückt dann Digimon Survive in den Vordergrund. Man kann einen Blick auf die rundenbasierten Kämpfe, die Spielwelt und das visuelle Design werfen. Auch die zentralen Figuren werden thematisiert.Letztes aktuelles Video: Step into the Digi-worldZur Story heißt es: "Die Geschichte von Digimon Survive beginnt in einem Sommercamp. Der Hauptcharakter Takuma besucht mit seinen zwei Freunden Aoi und Minoru einen berühmten Schrein, um mehr über eine mysteriöse Legende herauszufinden: die Sage von Kemonogam. Während sie diesen erkunden, trifft Takuma auf das rosa Monster Koromon. Bevor die zwei sich kennen lernen können, müssen sie Takumas Freunden zur Hilfe eilen, die von Monstern angegriffen werden. Beim Rettungsversuch digitiert Koromon zu Agumon und gemeinsam vertreiben sie die Angreifer. Nachdem die Gefahr gebannt ist, machen sie jedoch eine unheimliche Entdeckung. Sie finden sich in einer seltsamen, neuen Welt wieder und sind daher noch lange nicht in Sicherheit."