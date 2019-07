Digimon Survive: Das Einführungsvideo aus dem Taktik-Rollenspiel - 4Players.de

Das Einführungsvideo aus Digimon Survive ist von Publisher Bandai Namco veröffentlicht worden. Das Taktik-Rollenspiel mit Survival-Elementen für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One ist erst kürzlich auf 2020 verschoben worden.Bandai Namco Entertainment Europe: "Während einem Ferienlager werden Momotsuka Takuma und seine Freunde in eine andere Welt mit mysteriösen Monstern, den Digimon, gezogen. SpielerInnen werden in diesem neuem Survival/Taktik-Rollenspiel vielen Herausforderungen ausgesetzt sein und starke Gegner bekämpfen. Entscheidungen, die man während des Spielverlaufs trifft, können sich kritisch auf die Entwicklung des eigenen Monsters und sogar die gesamte Geschichte auswirken!"Letztes aktuelles Video: Opening MovieZur Story heißt es: "Die Geschichte von Digimon Survive beginnt in einem Sommercamp. Der Hauptcharakter Takuma besucht mit seinen zwei Freunden Aoi und Minoru einen berühmten Schrein, um mehr über eine mysteriöse Legende herauszufinden: die Sage von Kemonogam. Während sie diesen erkunden, trifft Takuma auf das rosa Monster Koromon. Bevor die zwei sich kennen lernen können, müssen sie Takumas Freunden zur Hilfe eilen, die von Monstern angegriffen werden. Beim Rettungsversuch digitiert Koromon zu Agumon und gemeinsam vertreiben sie die Angreifer. Nachdem die Gefahr gebannt ist, machen sie jedoch eine unheimliche Entdeckung. Sie finden sich in einer seltsamen, neuen Welt wieder und sind daher noch lange nicht in Sicherheit."