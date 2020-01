Digimon Survive: Zwei Charaktere enthüllt und "Free Action"-Mechanik erläutert

Screenshot - Digimon Survive (PC) Screenshot - Digimon Survive (PC)

In den wie ein Text-Adventures fortschreitenden Drama-Abschnitten wird die Story des Spiels erzählt, wobei zwei Ereignisse vorkommen: Bei der "Search Action" muss man einen Weg finden, in einer Krisen-Situation zu überleben und in der "Free Action" legt man innerhalb eines Zeitfensters fest, wohin man gehen und mit wem man sprechen möchte.

Bei der "Free Action" teilt sich das Grüppchen von Freunden auf, um eigenständig zu agieren. Dabei erfährt man von Problemen und Informationen über die Freunde, was die Bindung stärkt. Außerdem gibt es während der "Free Action" Plätze, an denen man Digimons in "Free Battles" trainieren sowie Gegenstände sammeln kann. Das Taktik-Rollenspiel mit Survival-Elementen erscheint im Laufe des Jahres 2020 für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One.

Bandai Namco Entertainment hat zwei frische Charaktere aus dem Taktik-Rollenspiel Digimon Survive vorgestellt, auf die Dualshockers.com etwas näher eingeht. Saki Kimijima geht auf eine weiterführende Schule des sekundären Bildungsbereichs und wird charakterlich als Freigeist beschrieben, der sich auch in gefährlichen Situationen treu bleibt und seine Meinung sagt.Da keiner ihrer falschen Freunde mit ihr ins Camp mitkommen wollte, wendet sie sich an Takumi und seine Freunde und landet durch den Schrein in einer Falle in der anderen Welt. Ihre Direktheit sorgt natürlich auch für Probleme beim Umgang mit anderen Camp-Bewohnern. Sie kann den Tod nicht als Realität akzeptieren, daher glaubt sie daran, dass sich alles noch zum Guten wenden wird. Ihr Partner ist Floramon, ein Pflanzen-Typ, der sich aber wie ein Reptil entwickelt. Im V-Jump-Magazin wurden zudem Kayama ShÅ«ji und sein Partner Lopmon enthüllt.Letztes aktuelles Video: Opening Movie