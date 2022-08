Digimon Survive: Neues Digimon-Spiel ab sofort für Konsolen und PC verfügbar

Ein Hauch Anime-Nostalgie

Screenshot - Digimon Survive (PC) Screenshot - Digimon Survive (PC) Screenshot - Digimon Survive (PC) Screenshot - Digimon Survive (PC) Screenshot - Digimon Survive (PC) Screenshot - Digimon Survive (PC) Screenshot - Digimon Survive (PC)

Für Fans der kultigen digitalen Monster heißt es nun: Digivice entstauben und ab an die Ladentheke! Denn zur Feier des 20. Jubiläums des Digimon-Animes schickt Bandai Namco mit Digimon Survive ( ab 42,49€ bei kaufen ) einen neuen Ableger in den Kampf, der ab sofort für PC, PS4, Xbox One und Switch erhältlich ist.In der Fusion aus taktischem Rollenspiel und Visual Novel schlüpft ihr in die Rolle des Highschool-Schülers Takuma Momozuka, der sich mit seiner Gruppe während eines Schul-Campingausfluges in einer seltsamen Welt voller Monster und Gefahren wiederfindet. Auf eurem Weg zurück nach Hause kämpft ihr euch in rundenbasierten Kämpfen durch die unbekannte Region samt ihrer wehrhaften Bewohner und trefft Entscheidungen, die den Ausgang der Geschichte, die Beziehung zu NPCs und die Entwicklung der Digimons sowie vieles mehr beeinflussen. Auch in "potenziell düsteren Entscheidungen" soll eure Moral auf die Probe gestellt werden.Zwischen den rundenbasierten 2D-Kämpfen wird die Geschichte, getreu der Wurzeln des Franchise, in animierten Zwischensequenzen mit japanischer Vertonung erzählt. Im Laufe eures Abenteuers steht euch eine Auswahl an über 100 digitalen Monstern zur Verfügung, darunter Fan-Lieblinge wie das orangefarbene Reptiliendigimon Agumon.Interessierte, die das Spiel des japanischen Entwicklerstudios Hyde schon vor dem 30. August erwerben, können sich auf verschiedenste Bonusgegenstände freuen, darunter der Guilmon-DLC sowie HP-Support-Equipment.