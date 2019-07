Godhood: Göttersimulation ist in den Early Access gestartet - 4Players.de

Screenshot - Godhood (PC) Screenshot - Godhood (PC) Screenshot - Godhood (PC) Screenshot - Godhood (PC) Screenshot - Godhood (PC) Screenshot - Godhood (PC) Screenshot - Godhood (PC) Screenshot - Godhood (PC) Screenshot - Godhood (PC) Screenshot - Godhood (PC)

Die strategische Göttersimulation Godhood des niederländischen Studios Abbey Games (Reus und Renowned Explorers) ist auf Steam und bei GOG.com in den Early Access gestartet (Windows/Mac/Linux). Der Preis beträgt 24,99 Euro. Als neue Gottheit wählen die Spieler ihre eigenen "heiligen Gebote", bestimmen Tugenden und Laster, errichten heilige Stätten, wirken Wunder und bezwingen gegnerische Gottheiten und deren Anhänger in rituellen Kämpfen."Angehende Götter können jede beliebige Gestalt annehmen. Wenn es zu ihren Jüngern kommt, müssen sie jedoch bald merken, wie unbequem der freie Wille von Gläubigen sein kann - und dass sie nicht die absolute Kontrolle über ihre Anhänger haben. In diesem anspruchsvollen Strategie- und Managementtitel, in dem mehr Gläubige mehr Macht bedeuten und rivalisierende Götter versuchen, des anderen Schäfchen auf ihre eigene Weide zu locken, ist es entscheidend, dass man seine Anhänger nicht verliert. Daher schicken die Spielergötter ihre treuesten, durch Rituale gestärkten Jünger gegen ihre Widersacher in rundenbasierte Kämpfe - die so genannten Sakramente", schreiben die Entwickler."Endlich sind wir so weit, Godhood mit der Welt zu teilen", freut sich Rick Sorgdrager von Abbey Games. "Wir freuen uns unglaublich, unser neues Spiel heute auf Early Access zu veröffentlichen. Wir haben hart gearbeitet, um diesen Punkt zu erreichen: von den ursprünglichen Skizzen und Prototypen über unsere Kickstarter-Kampagne und den geschlossenen Alphatest. Es war ein langer Weg, den wir ohne die Hilfe unserer treuen Community, nicht bewältigthätten. Doch das ist erst der Anfang - in den kommenden Wochen und Monaten kommen noch viele spannende neue Inhalte, neue Features und Götter hinzu!"Zur Veröffentlichung im Early Access umfasst das Spiel vier frei kombinierbare religiöse Dogmen, 13 Jüngerklassen, eine Vielzahl von Fähigkeiten und Reliquien, viele Missionen und über 20 Gebäude, die gebaut und individuell gestaltet werden können. Abbey Games möchte Feedback von den Spielern einholen und regelmäßig Updates veröffentlichen, in denen das zentrale Spielerlebnis verbessert und neue Inhalte (Optionen zur individuellen Gestaltung von Göttern, Glauben, Missionen und heiligen Tempeln) hinzugefügt werden sollen.Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer