Shortest Trip to Earth: Taktische Raumschiffsimulation hat den Early Access verlassen - 4Players.de

Interactive Fate und Iceberg Interactive haben die Early-Access-Phase von Shortest Trip to Earth am 15. August 2019 beendet und den "Rogue-like-Raumschiffsimulator" offiziell für PC veröffentlicht. Auf Steam und GOG wird aktuell ein Launch-Rabatt von 15 Prozent auf den regulären Verkuafspreis von 16,79 Euro gewährt. Die bisherigen Nutzerreviews auf Steam sind "sehr positiv" (derzeit sind 84 Prozent der 232 Reviews positiv). Auf GOG liegt der aktuelle Wertungsschnitt bei 3,9 von fünf Sternen.In der Beschreibung des auf Erkundung, Schiffsmanagement und Echtzeit-Gefechte setzenden Titels heißt es: "Begib dich auf eine gefährliche Reise durch ein prozedural generiertes Weltall und erkunde gigantische Raumsektoren voller exotischer Lebensformen. Stürze dich in actiongeladene Taktikgefechte gegen feindliche Schiffe, Eindringlinge und interdimensionale Weltraummonster.Werde zum Überlebenskünstler, indem du dein Schiff mit Modularkomponenten und Vorzügen maßschneiderstausstattest. Wähle aus diversen Raumschiffen und manage verwalte das Leben auf deinem Schiff, von Crewmitgliedern über Pets und Drohnen bis hin zu Schiffsmodulen und Waffen. Bahne dir mit Hunderten von Auswahl-Events deinen ganz persönlichen Weg und freu dich auf unvergleichliche handgezeichnete Illustrationen.In Shortest Trip to Earth lauert der endgültige Tod zwar jederzeit und überall., a Aber du kannst Vorzüge freischalten, die deine Überlebenschancen beim nächsten Vorstoß verbessern."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer