Edna & Harvey: The Breakout: 10th Anniversary Edition: Remaster von Edna bricht aus für PC - 4Players.de

Daedalic Entertainment veröffentlicht heute am späten Nachmittag das Remaster des wahnwitzigen Adventure-Klassikers Edna bricht aus 4Players-Wertung im Jahr 2008: 88 Prozent ) in der Anniversary Edition für den PC. Unter dem internationalen Namen " Edna & Harvey The Breakout - Anniversary Edition" beinhaltet der Titel zum Preis von 19,99 Euro neue hochauflösende Grafiken, ein überarbeitetes User-Interface, angepasste Steuerung sowie weitere Verbesserungen.Wann die ebenfalls angekündigten Konsolen-Umsetzungen für PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen werden, steht noch nicht fest - momentan geht Daedalic etwa von Anfang 2020 aus."Daedalic Entertainment hat das Kult-Adventure von 2008 mit allen Features eines modernen Adventure-Games von heute versehen. (...) Edna & Harvey The Breakout - Anniversary Edition ist ein verrücktes und humorvolles Abenteuer, in dem Protagonistin Edna mithilfe ihres Plüschhasen Harvey versucht, aus einem Sanatorium zu fliehen. Das Adventure zeigt alle Stärken, die das Genre zu bieten hat und bildet Parallelen zu den spaßigen und absurden Momenten alter Lucas Arts-Titel. Das rund 20-stündige Abenteuer erhielt zu seinem Launch 2008 breite Anerkennung und wurde als Bestes Deutsches Adventure und Bestes Deutsches Jugendspiel beim Deutschen Entwicklerpreis ausgezeichnet.Außerdem erhält jeder Spieler, der bereits Edna bricht aus auf Steam besitzt, einen Rabatt von 50% auf die neue Anniversary Edition. Dazu müssen sie lediglich das neue Bundle auf der Steam-Page von Edna & Harvey The Breakout - Anniversary Edition auswählen, das die Remastered-Version und das Original zusammenfasst.Haupt-Features:- Wechsel zwischen klassischer und moderner Grafik zu jeder Zeit.- Mehr als 20 Stunden bizarrer Humor und verrückter Abenteuerspaß.- Eine Fülle an witzigen Charakteren und unfassbar unterhaltsamen Dialogen.- Der einzigartige Comic-Stil im neu-interpretierten Gewand.- Verbesserte Steuerung und User-Interface.- Das preisgekrönte Story- und Puzzle-Design des Originals."