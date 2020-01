World of Horror: Gruselabenteuer bereitet sich auf den Early Access vor

Das monochrome 2D-Gruselabenteuer World of Horror von Panstasz und Ysbryd Games wird am 20. Februar 2020 in den Early Access für PC ( Steam ) starten und knapp 15 Dollar kosten. Auf itch.io kann bereits eine kostenlose Demo des Ende des Jahres für PC, PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinenden Retro-Rollenspiels heruntergeladen werden.Die Macher bezeichnen ihr Werk als 1-Bit-Liebesbrief an Junji Ito und H. P. Lovecraft. Neben Roguelite-Elementen werden rundenbasierte Kämpfe und gnadenlose Entscheidungen versprochen, während man sich mit einem Deck aus Ereigniskarten einer apokalyptischen Bedrohung stellt, die über einen japanischen Küstenort hereingefallen ist.Letztes aktuelles Video: Early Access Termin-Trailer PC