World of Horror: Kunst von Junji Ito und HP Lovecraft in einem Point and Click RPG

World of Horror: Junji Ito und HP Lovecraft in einem Point & Click

Hohe Wertungen auf Metacritic und Steam

Kurz vor Halloween erschien miteine Hommage an den Horror-Mangakasowie Autor. Das schwarz-weiße Point and Click erzählt grauenerregende Horrorgeschichten, lässt euch aber auch kämpfen und eigene Entscheidungen treffen.Auf Steam war das Spiel zuvor bereits im Early Access verfügbar und wechselte am 19. Oktober 2023 in die Vollversion. Zusätzlich könnt ihr World of Horror auf der Nintendo Switch, Playstation 4 und Playstation 5 zocken, derwurde allerdings um eine Woche verschoben.In World of Horror spielt ihr einen von 14 Charakterenund durchsucht verlassene Klassenzimmer, Krankenhäuser oder einen dunklen Wald. Das Ganze ist alsdargestellt – also mit der Abwesenheit von Farben und in 2D. Auf der Steam-Seite gibt der polnische Entwickleran, das Spiel zuzu haben.Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer PCInnerhalb derlebt ihr in einer Apokalypse und müsst euch dem herrschenden Terror stellen, Hinweise finden undlösen. Doch es handelt sich nicht nur um ein Point and Click, sondern beinhaltet auchund rundenbasierte Kämpfe. Unterschiedliche Aktionen, die ihr ausführen könnt, führen möglicherweise zu Gefechten und die Story verläuft anders – dem Entwickler zufolge soll es vielegeben.Panstasz gewann für World of Horror Inspiration aus den Werken von Junji Ito, der allerdings. Auch den Schriftsteller HP Lovecraft, der bereits 1937 verstorben ist, nutzte man als Vorbild. Dieser ist verantwortlich für einige Horrorliteratur des 20. Jahrhunderts und unter anderem Erschaffer des Cthulu-Mythos.Diezu World of Horror sprechen viel Lob aus – auf Metacritic erhält das Spiel einen Durchschnitt von 83 Punkten, maximal 100 sind möglich. Steam-Nutzer vergeben zu 82 Prozent positive Bewertungen.Vielgewinnt das Spiel automatisch durch den Bezug zu Junji Ito und HP Lovecraft: „Es erfasst perfekt das Werk, von dem es inspiriert ist“, schreibt CGMagazine auf Metacritic. Doch nicht nur das ist ausschlaggebend, denn auch zum Gameplay fallen internationale Meinungen positiv aus. „Es bietet ein herausforderndes, aber faires Roguelike-RPG“, schreibt RPG Site. Sobald man es verstanden hat, sei es eine „endlos wiederspielbare Quelle von übernatürlichem Horror“, so Press Start Australia. Manch andere Stimmen, etwa PC Invasion, bezeichnet diesejedoch als eintönig, nachdem man dieselben Mysterien mehrmals durchlaufen hat.Spieler auf Steam loben ebenfalls die grafische Anspielung auf besagte Inspirationen, Stimmen von Fans der Vorbilder werden hier besonders laut. Es sei wie ein „interaktiver Manga“, soll sich aber „spielen wie ein Brettspiel“, so die Review-Stimmen. Bereits im Early Access erhielt das Spiel selten negative Bewertungen.Bewunderer von Junji Ito, HP Lovecraft und interessanten Horrorgames kommen bei World of Horror letztendlich auf ihre Kosten. Bei Steam kostet euch das Spiel regulär, ist aber aktuell um 25 Prozent reduziert. Passend zu Halloween stellen wir euch außerdem ein paar schaurige Spiele vor – welche, sowie