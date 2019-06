Gloomhaven: Trailer mit ersten Spielszenen aus dem Taktik-Rollenspiel - 4Players.de

Asmodee Digital hat den ersten Trailer mit Spielszenen aus dem Taktik-Rollenspiel Gloomhaven veröffentlicht. Das Video zeigt die ersten vier aus der Brettspielvorlage bekannten Charaktere (Spellweaver, Brute, Scoundrel und Cragheart), die zum Early-Access-Start am 17. Juli 2019 spielbar sein werden.Die Entwickler erklären weiter: "In der Adaption das Kult-Brettspiels schicken die Spieler Squads von zwei bis vier Söldnern in eine düstere Welt voller Herausforderungen. Wie das Original hat die digitale Version von Gloomhaven einen sehr hohen Schwierigkeitsgrad und bringt die komplexe Lore, Spielmechaniken und Atmosphäre des Brettspiels auf den PC. Zu Beginn des Early Access können die Spieler in einen neuen Roguelike-Modus abtauchen. Die Story-Kampagne des Originals kommt mit dem Launch der Vollversion dazu."Bei der Ankündigung im vergangenen Jahr hieß es noch, dass die digitale Version des Brettspiels keine 1:1-Adaption der Vorlage, sondern "ein Videospiel mit vollkommen eigenständigem Gameplay" sei.Letztes aktuelles Video: Early Access Teaser Trailer