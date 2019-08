Monkey King: Hero Is Back: Umsetzung des chinesischen Kinofilms erscheint hierzulande am 17. Oktober - 4Players.de

THQ Nordic wird Monkey King: Hero is Back am 17. Oktober 2019 für PC und PlayStation 4 veröffentlichen. Das Spiel entstand in Zusammenarbeit mit Sony Interactive Entertainment (SIE) und Oasis Games Limited.Für die PC-Version übernimmt THQ Nordic den Vertrieb der physikalischen Standard Edition (Preis: 29,99 Euro). Für die PS4-Version übernimmt der Publisher den Vertrieb der digitalen und physikalischen Standard Edition (Preis: 39,99 Euro) sowie den Vertrieb der digitalen Hero Edition (Preis: 64,99 Euro). Die Hero Edition beinhaltet das Hauptspiel, den Season Pass mit zwei zusätzlichen Story-DLCs (Uproar in Heaven (Aufruhr im Himmel) und Mind Palace (Gedankenpalast)), zwei Kostüme für den Protagonisten im Spiel (Tuxedo und Dasheng-Puppe) sowie weitere Gegenstände, die im Spiel verwendet werden können.Produktbeschreibung: "Das Spiel basiert auf dem spannenden chinesischen Action-Fantasy-Film 'Monkey King: Hero is Back', der 2015 in die Kinos kam. Er handelt von den Abenteuern des kleinen Jungen Liuer, die er mit dem Affenkönig, Sun Wukong, erlebt. Dieser kommt nach über 500 Jahren in Gefangenschaft endlich frei. Bei Filmkennern auf der ganzen Welt gilt er als eines der besten Beispiele für chinesische Animationsfilme. Seit seiner Veröffentlichung hat der Film mehr als 160 Millionen Euro eingespielt und damit einen Kassenrekord für animierte Filme in China aufgestellt. (...) Genau wie im Film erzählt dieses Action-Adventure-Spiel die Geschichte des Mönchsjungen Liuer, der auf seinen Helden, Sun Wukong, trifft. Allerdings steht dieses Mal der Affenkönig selbst im Fokus. Außerdem werden die Spieler zahlreiche Geschichten und Nebenhandlungen erleben, die so nicht im Film vorkamen. Sun Wukong, Liuer und Pigsy begeben sich auf eine abenteuerliche Reise, die ihre Freundschaft immer weiter festigen wird. Die Spieler übernehmen die Rolle von Sun Wukong und setzen seine mystischen Kräfte und Fähigkeiten ein, um die unterschiedlichsten Gegner auf ihren Wegen zu besiegen. Diese Welt wird die Spieler in ihren Bann ziehen und ihnen das Gefühl vermitteln, zum Helden ihres eigenen Abenteuers zu werden, während sie gleichzeitig die reichhaltige und tiefgründige Handlung, die den Film so beliebt gemacht hat, nacherleben können."Letztes aktuelles Video: Ankündigung