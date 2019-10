Monkey King: Hero is Back: Ring frei für die Kung-Fu-Action auf PS4 und PC - 4Players.de

THQ Nordic, Sony und Oasis Games haben die Kung-Fu-Action Monkey King: Hero is Back von HexaDrive am 17. Oktober 2019 für PlayStation 4 und PC veröffentlicht . Der Titel ist sowohl als Download via PlayStation Store und Steam als auch als Boxversion im Einzelhandel erhältlich. Die bisherigen Nutzerreviews auf Steam sind "ausgeglichen" (aktuell sind lediglich 40 Prozent von 66 Reviews positiv).Spielbeschreibung des Herstellers: "Ein neues, unveröffentlichtes Kapitel der chinesischen Legende über die Reise in den Westen wird aufgeschlagen! Es basiert auf dem 2015 in China Rekorde brechenden Animationsfilm MONKEY KING: HERO IS BACK und lässt den Großen Weisen, Sun Wukong, persönlich eine Reise antreten, nachdem er nach 500 Jahren aus der Gefangenschaft befreit wurde. Mit dabei ist Liuer, ein kleiner Junge, der zum Affenkönig aufschaut und ihm immer näher kommt. Mit neuen Episoden, die im ursprünglichen Film nicht gezeigt wurden, verbindet das Game die epische und legendäre Mythologie Chinas mit praller und lustiger Kung-Fu-Action zu einem herrlichen und mitreißenden Action-Adventure!" Mit "Uproar in Heaven" (Aufruhr im Himmel) und "Mind Palace" (Gedankenpalast) sollen bald zwei zusätzliche Geschichten als DLC verfügbar sein.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer