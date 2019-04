Torchlight Frontiers: Der Schienenkämpfer kämpft mit Hammer und Panzerzug - 4Players.de

Die dritte spielbare Charakter-Klasse in Torchlight Frontiers ist der Schienenkämpfer (eng. Railmaster). Der Schienenkämpfer schwingt einen großen Hammer und wird von einem Panzerzug begleitet. Die Plattformen auf dem Panzerzug können mit unterschiedlichen Elementen bestückt werden, zum Beispiel mit selbstfeuernden Geschützen. Allerdings muss der Schienenkämpfer auch aktiv Gleise für den Zug bauen. Der Schienenkämpfer wird für die Spieler der Closed Alpha ( Anmeldung ) am 23. April verfügbar sein. Im Laufe des Jahres soll das Action-Rollenspiel noch für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Im vergangenen Jahr konnten wir eine frühe Version von Torchlight Frontiers anspielen ( zum Bericht ). Bisher wurden die beiden Klassen Zwielichtmagier und Roboschmied vorgestellt. Weitere Klassen sollen demnächst noch enthüllt werden.Letztes aktuelles Video: Schienenkämpfer Enthüllungstrailer